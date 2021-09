Google Play и App Store удалили приложение "Навальный" в день выборов в РФ

Приложение "Навальный", в котором были доступны рекомендации "Умного голосования", удалено из Google Play и App Store, сообщили соратники оппозиционера утром в пятницу, когда в России начались выборы. Накануне власти пригрозили Google и Apple штрафами и даже уголовной ответственностью.

Как уточнил соратник Навального Леонид Волков, Google и Apple удалили приложение из своих магазинов в 8 утра по московскому времени. Еще один соратник Навального Иван Жданов назвал удаление приложения "постыдным актом политической цензуры". По его словам, власти России и российская пропаганда "будут в восторге" от этого решения.

Removing the Navalny app from stores is a shameful act of political censorship.

Russia's authoritarian government and propaganda will be thrilled.@google @Apple