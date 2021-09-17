Google Play и App Store удалили приложение "Навальный" в день выборов в РФ

Приложение "Навальный", в котором были доступны рекомендации "Умного голосования", удалено из Google Play и App Store, сообщили соратники оппозиционера утром в пятницу, когда в России начались выборы. Накануне власти пригрозили Google и Apple штрафами и даже уголовной ответственностью.

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Как уточнил соратник Навального Леонид Волков, Google и Apple удалили приложение из своих магазинов в 8 утра по московскому времени. Еще один соратник Навального Иван Жданов назвал удаление приложения "постыдным актом политической цензуры". По его словам, власти России и российская пропаганда "будут в восторге" от этого решения.

Removing the Navalny app from stores is a shameful act of political censorship.

Russia's authoritarian government and propaganda will be thrilled.@google @Apple — Ivan Zhdanov (@ioannZH) September 17, 2021

17-19 сентября в России проходят выборы, в том числе депутатов Госдумы. Сообщение об удалении приложения "Навальный" в Google Play и App Store поступило в тот момент, когда избирательные участки открылись в московском часовом поясе. Накануне вечером команда оппозиционера сообщала о перебоях в работе приложения "Навальный", а также о DDoS-атаке на телеграм-бот "Умного голосования".

Роскомнадзор требовал от Apple и Google удалить приложение "Навальный" еще в августе, заявляя, что оно "используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации". В июне структуры Навального были признаны в России экстремистскими и запрещены, за связь с ними грозит административная и уголовная ответственность. На том же основании власти добивались блокировки ссылок на проект "Умное голосование" в поисковой выдаче и лишении возможности обходить блокировки.

7 сентября после внесения "Умного голосования" в реестр запрещенной информации "Яндекс" перестал показывать ссылки на проект, а Google — не перестал. 13 сентября судебные приставы пришли в московский офис Google, требуя исполнения другого решения — об удалении ссылок по решению арбитражного суда, куда обратилась компания, запатентовавшая торговый знак "Умное голосование".

Отказ Google и Apple удалить приложение "Навальный" и ссылки на проект, цель которого — координация голосования за одного кандидата не от "Единой России", будет считаться вмешательством в российские выборы, предупреждал Роскомнадзор.

За день до начала выборов, 16 сентября, представители Google и Apple присутствовали на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин предупредил, что компании могут быть оштрафованы, если откажутся удалить приложение команды Навального из своих магазинов.

Представители Apple на заседании ссылались на "правовые тонкости", не позволяющие материнской компании воздействовать на портал App Store для удаления приложения "Навальный", говорил глава комиссии Андрей Климов.

В свою очередь сенатор Владимир Джабаров заявил, что "противоправные действия и преступное бездействие" компаний могут привести даже к уголовному преследованию сотрудников в их российских офисах.

"Структуры и персоналии, связанные с Apple и Google, должны осознавать, что их заведомо противоправные действия и преступное бездействие после получения соответствующих предостережений со стороны официальных российских лиц неизбежно будут иметь для них правовые последствия — вплоть до уголовных", — цитировало бывшего генерала ФСБ агентство Интерфакс.

"При желании есть способы найти всех виновных. Есть вещи, которые связаны с национальной безопасностью. Мы не шутим", — заявил РБК сенатор Климов.

В пятницу стало известно, что корпорация Apple закрыла для пользователей из России доступ к новой функции Private Relay ("Частный узел"), которая до этого работала в бета-версиях новых операционных систем MacOS и iOS. Эта функция позволяет скрыть настоящий IP-адрес при использовании на различных ресурсах.