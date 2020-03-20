Google выпустил дудл о мытье рук. В главной роли — врач с секундомером

Google выпустил дудл о мытье рук. В главной роли — врач, которого считают основоположником антисептики для рук, пишет "Медуза".

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Дудл от 20 марта в поисковике Google посвящен тому, как правильно мыть руки. Инструкция составлена в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для врачей.

В дудле венгерский врач Игнац Земмельвейс, которого считают одним из основоположников антисептики для рук, стоит со включенным секундомером. Именно он в 19 веке доказал, что дезинфекция рук снижает шанс передачи некоторых заболеваний. На фоне врача показывают, каким областям стоит уделять повышенное внимание при мытье рук. В конце дудла Земмельвейс прячет секундомер и удовлетворенно закрывает глаза.