Google заблокировал YouTube-канал Следственного комитета Беларуси
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Из-за введенных Вашингтоном санкций против белорусских чиновников и организаций были заблокированы официальный аккаунт в Googlе и привязанный к нему YouTube-канал Следственного комитета (СК) Беларуси. Об этом официальный представитель СК Юлия Гончарова сообщила во вторник, 2 ноября, государственному агентству БелТа, пишет Deutsche Welle.

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Агентство приводит выдержку из сообщения американского интернет-гиганта, в котором указывается, что Google-аккаунт СК отключен в соответствии с "правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен". При попытке открыть канал ведомства на видеохостинге YouTube появляется уведомление о том, что причиной блокировки аккаунта стало "нарушение правил сообщества YouTube".

По словам Гончаровой, верифицированный YouTube-канал ведомства насчитывал более 23 тысяч подписчиков.

Новые санкции США в отношении режима Лукашенко действуют с 9 августа

Новые санкции в отношении Минска США ввели 9 августа из-за действий белорусских властей, направленными на "подавление демократии и прав человека". Под них попали, в частности, Следственный комитет Беларуси, Национальный Олимпийский комитет Беларуси (НОК), "Беларуськалий", "Белнефтегаз", "Белказтранс" и "Новая нефтяная компания Восток", зарегистрированная в российском Смоленске. В общей сложности в санкционный список вошли 23 физических лица и 21 компания.

В конце июня ЕС, США, Великобритания и Канада наложили на белорусские власти ограничения после принудительной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair и задержания бывшего редактора оппозиционного издания NEXTA Романа Протасевича и гражданки России Софьи Сапеги.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Роман Протасевич Лукашенко Google Санкции против Беларуси
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