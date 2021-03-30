Гора оружия и домашний зоопарк. Что известно о "мытищинском стрелке"

Во вторник 61-летний житель коттеджного поселка в Подмосковье обстрелял силовиков, приехавших проверить информацию о его причастности к незаконному обороту оружия. Операция по его задержанию продолжалась целый день, на подмогу полицейским приехал спецназ. К вечеру в доме, где забаррикадировался мужчина, начался пожар. По одной из версий, силовики применили гранатомет, по другой - хозяин сам поджег дом. Утром в среду Следственный комитет сообщил, что при разборе завалов было найдено тело.

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Личность стрелка из поселка "Новые Вешки" в правоохранительных органах не раскрыли, уточнив лишь, что он родился в 1960 году. По данным СМИ, это бизнесмен Владимир Александрович Барданов, который ранее владел несколькими фирмами, в том числе ЧОП. Что известно об этом человеке?

Активный бизнесмен

Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", человек с ФИО, полностью совпадающими с данными стрелявшего, был учредителем трех фирм.

Первая из них - товарищество с ограниченной ответственностью "Кинескоп" - была зарегистрирована в 1995 году и проработала до 2013 года. Согласно базе данных, компания занималось оптовой торговлей.

Вторая фирма - ЗАО "Тверь Экспресс" - была создана в 1996 году и закрыта в 2003-м. Она также занималась торговлей.

В 2000 году Владимир Барданов стал учредителем частного охранного предприятия ООО ЧОП "СБ-Экспресс", которое было исключено из ЕГРЮЛ в 2019 году.

Кроме того, Барданов был генеральным директором действующего ООО "БСБ-Экспресс", офис которого находится на Большой Грузинской улице в Москве. Компания, согласно данным "СПАРК", занимается оптовой торговлей и строительством.

Проблемы с законом и кредиторами

"У него было несколько судимостей по уголовным делам. Несколько раз он также был объявлен в федеральный розыск как скрывшийся от следствия", - заявил информированный источник агентства Интерфакс.

По данным газеты "Коммерсант", Барданов был судим за мошенничество. "Российская газета", ссылаясь на еще милицейские базы данных, пишет, что в начале 2000-х Барданов совершил грабеж - отобрал часы в подъезде у прохожего. После этого он год находился в розыске, а в 2002 году его арестовали и осудили на 2 года.

По словам собеседника Интерфакса, Барданову неоднократно выписывали административные штрафы за нарушения ПДД, чаще всего - за превышение допустимой скорости.

Кроме того, рассказал источник, у мужчины были проблемы с кредиторами - он был в "черных" списках нескольких кредитных организаций и часто получал отказы по выдаче кредитов.

На официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Владимир Барданов уже полтора года числится в списке должников. По постановлению суда еще в сентябре 2019 года он должен был заплатить государству 148 тысяч рублей задолженности по налогам.

СК показал видео из дома стрелка Владимира Барданова из Новых Вешек. Внутри дорого-богато и очень много оружия. pic.twitter.com/7lQu53UY5D — Телеканал 360° (@360tv) March 31, 2021

Любитель мотоциклов...

Тем не менее, как отмечает "Коммерсант", бывший предприниматель был далеко не бедным человеком - у него был целый парк мотоциклов, несколько машин и даже домашний зоопарк с тигром, рысью и крокодилом. По данным "Российской газеты", диких животных Барданов забрал из зоопарка, который раньше охранял его ЧОП.

По словам источника Интерфакса, Барданов значится владельцем пяти мотоциклов - Harley-Davidson FХS ВSЕ, BMW К1300S, Kawasaki ZХ 1400F, Triumph Bonneville Т100 и BMW R1200GS Adventure. Кроме того, на него зарегистрированы два автомобиля Infiniti QX80 и QX56.

РИА Новости со ссылкой на соседку Барданова пишет, что мужчина "разъезжал по поселку на шикарном байке серебристого цвета". Женщина назвала соседа "хорошим человеком" и призналась, что была шокирована тем, что произошло во вторник.

Другие местные жители, которых эвакуировали и не пускали в дома до позднего вечера, рассказали "Коммерсанту", что считали своего соседа криминальным авторитетом - якобы его часто видели с оружием и в не очень адекватном состоянии.

На фото, которое циркулирует в соцсетях, мужчина стоит в меховой шапке и расшитом золотом халате, в одной руке - у него огнестрельное оружие, а в другой холодное.

Тот самый Владимир Барданов, устроивший стрельбу по силовикам в поселке Вешки pic.twitter.com/X3tobNRzxm — НТВ (@ntvru) March 30, 2021

...и оружия

Как заявил источник Интерфакса, на стрелка из "Новых Вешек" официально зарегистрировано шесть единиц оружия. Это охотничьи карабины МА-136, Anschutz и Blaser Р93, охотничье ружье МЦ-109, охотничья винтовка с нарезным стволом, а также пистолет Grand Power T10 (травматический).

Помимо легального арсенала Барданов мог хранить дома еще и нелегальный. "В одном из помещений дома обнаружены коробки с патронами, магазины к ППШ, СВД, к автомату Калашникова, гранаты Ф-1, РГД-5, оружие, в числе которого револьверы и пистолеты Макарова", - сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По его словам, это подтверждает версию правоохранителей о том, что Барданов мог быть подпольным оружейником. Фотографии оружия и боеприпасов, предположительно найденных дома у бизнесмена, опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Газета "Коммерсант" без указания источника пишет, что у Барданова была мастерская, где он вместе с друзьями восстанавливал в том числе оружие, найденное на местах боев Великой Отечественной войны.

О том, что у Барданова имелось оружие времен ВОВ, заявил также источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, в ходе боя с силовиками мужчина применял пистолет-пулемет Судаева, ручной пулемет Дегтярева, а также автомат Калашникова.