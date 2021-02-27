Горбачев призвал Путина и Байдена "не бычиться" и обсудить ядерную войну

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил что лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден должны провести встречу, в рамках которой им следует обсудить проблемы разоружения и международной безопасности. Об этом пишет РБК.

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"Опыт показывает, что надо встречаться и договариваться, и главное — "не бычиться друг на друга". Все же ясно: главное — избежать ядерной войны. Раз надо избежать такой проблемы, в одиночку ее решить невозможно, надо встречаться", — сказал он в интервью "Интерфаксу".

Как отметил Горбачев, его опыт общения с 40-м президентом США Рональдом Рейганом показывает, что тот до переговоров был "самым отпетым консерватором", однако после того, как американский коллега понял проблему, стал весьма активным участником переговорного процесса.

По словам Горбачева, у Москвы и Вашингтона есть большой опыт для ответа на вопрос, "куда и как надо идти". Он добавил, что "безнадежных политиков нет". "Конечно, есть и те, которые лелеют разбойничьи планы, с ними, конечно, ничего не сделаешь, но их не большинство. Поэтому, чтобы достичь прогресса, надо открыто идти навстречу друг другу", — считает экс-президент.

Говоря об отношениях России и Европейского союза, Горбачев отметил, что нынешний кризис может быть преодолен. "Не надо бояться переговоров. Только переговоры, только встречи на всех уровнях, тем более на высшем, могут дать положительные результаты. <...> Опыт же ясно свидетельствует в пользу этого", — сказал он.

Отвечая на вопрос о нежелании ЕС налаживать отношения с Россией, Горбачев заметил, что "вначале все не хотят". "Так всегда было. А потом, когда сядут за стол переговоров, получается все нормально", — заключил бывший лидер СССР.