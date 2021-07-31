Горбачев призвал РФ и США продолжить сокращение ядерных вооружений

Экс-президент СССР Михаил Горбачев в 30-ю годовщину подписания Договора между Россией и США о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) призвал Москву и Вашингтон продолжать работу в этом направлении. "Надо идти вперед и вперед, и я не устаю призывать к этому и Россию, и США", — заявил политик в интервью информагентству "Интерфакс" в субботу, 31 июля.

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С точки зрения Горбачева, подписание договора СНВ-3, касающегося дальнейшего сокращения стратегических наступательных вооружений, стало важным шагом для начала переговоров между двумя странами о стратегической стабильности. При этом политик отметил, что "лучше было бы, если бы было сказано конкретнее: "о стратегической стабильности и дальнейшем сокращении ядерного оружия".

"Самый строгий контроль" на взаимной основе должен при этом стать ключевым фактором на пути к разрешению проблемы (обоюдного ядерного разоружения. — Ред.), указал политик. Комментируя перспективы подключения к переговорам о сокращении стратегических наступательных вооружений других ядерных держав, в первую очередь, Китая, Горбачев отметил, что это можно будет сделать, "только если Россия и США станут договариваться о более низких уровнях ядерных вооружений".

Условия договора СНВ-3



Договор СНВ-3 был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Сегодня, согласно докладу Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), запасы ядерного оружия РФ и США находятся в пределах, установленных этим документом.

Соглашение предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц, а развернутых и неразвернутых пусковых установок — до 800 единиц. Кроме того, договор обязывает стороны обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей. Вашингтон и Москва в феврале продлили срок действия договора на 5 лет за считанные дни до его истечения.

Договор СНВ-1 был подписан 31 июля 1991 года в Москве тогдашними президентами США и СССР — Джорджем Бушем-старшим и Михаилом Горбачевым — и вступил в силу в декабре 1994 года.