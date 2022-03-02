Горевшее судно Felicity Ace с тысячами люксовых автомобилей затонуло в Атлантике

Грузовой корабль Felicity Ace с 4 тыс. новыми автомобилями концерна Volkswagen на борту, на котором случился пожар в конце февраля 2022 года, затонул в Атлантическом океане близ Азорских островов. Об этом сообщает Automotive News Europe.

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Felicity Ace пошел на дно в 220 морских милях от побережья Азорских островов около девяти часов утра по местному времени. Капитан порта Орта Хоао Мендес Кабекас сообщил агентству Reuters, что это случилось после того, как корабль был взят на буксир, но "из-за последствий пожара и неспокойного моря" корабль пошел ко дну.

"Когда началась буксировка, вода начала заливаться в трюмы, из-за чего корабль потерял устойчивость и затонул", — сказал капитан Кабекас.

Сообщается, что на месте событий работают группы буксировочных и спасательных судов, в настоящее время они не обнаружили нефтяных разливов, которые могли образоваться в результате крушения.

На транспортном судне находилось около 4 тыс. новых автомобилей концерна Volkswagen, в том числе машины премиальных брендов Lamborghini, Porsche, Bentley и Audi. Как сообщалось ранее, большинство автомобилей могло быть уничтожено еще во время пожара, который долгое время не утихал из-за горящих аккумуляторных батарей электрокаров, которые тоже присутствовали на борту.

Пожар на Felicity Ace начался 16 февраля, экипаж в результате инцидента не пострадал и сумел спастись. Сумма ущерба автопроизводителям оценивается в 401 млн долларов.