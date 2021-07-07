Город в Китае закрылся на локдаун из-за нового роста случаев Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Власти юго-западной китайкой провинции Юньнань ввели жесткие карантинные меры в городе Жуйли на границе с Мьянмой в связи с быстрым ростом внутренних случаев заражения коронавирусом.

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Как сообщил комитет здравоохранения провинции в среду, за последние сутки были выявлены 15 новых случаев заражения, в то время как за два предыдущих дня были зафиксированы шесть случаев.

Решением властей Юньнани, с 00:00 часов среды закрываются все предприятия и государственные учреждения за исключением больниц, аптек и магазинов первой необходимости.

Ранее власти запретили невынужденные выезды из Жуйли. Чтобы покинуть пределы города в случае крайней необходимости, требуется предъявить отрицательный тест на коронавирус и обосновать поездку. Последние случаи заражения были выявлены в ходе массового тестирования жителей. Большинство заразившихся — граждане Мьянмы. В Жуйли активно ведется трансграничная торговля. В связи с этим власти приняли решение ужесточить контроль на границе.

Предыдущая вспышка внутренних случаев заражения в Жуйли произошла в марте текущего года.

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Интерфакс

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Интерфакс

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