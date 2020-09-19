Госдеп США: "Хезболла" хранит аммиачную селитру по всей Европе

В Госдепе США полагают, что движение "Хезболла" хранит запасы аммиачной селитры в ряде стран Европы для совершения там террористических нападений, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Associated Press (АР).

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"Хезболла" складирует это оружие для того, чтобы проводить крупные террористические нападения в любом месте, где им или их руководству в Тегеране заблагорассудится", - цитирует агентство координатора госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натана Сейлса.

Сейлс напомнил, что за последние годы боевики "Хезболлы" перевезли нитрат аммония из Бельгии во Францию, Грецию, Италию, Испанию и Швейцарию. При этом, не исключено, что они продолжат пополнять запасы этого вещества по всей Европе. Группировка занимается транспортировкой аммиачной селитры по всей Европе с 2012 года в аптечках для оказания первой помощи.

Чиновник подчеркнул, что признание Евросоюзом "Хезболлы" террористической организацией необходимо для региональной безопасности, потому что "европейский подход 2013 года не работает". Таким образом Сейлс напомнил, что тогда ЕС разделил группировку на "политическое" крыло и "военное", обозначив террористами только последнее. По мнению представителя Госдепа, это в корне неправильный подход.

Аммиачная селитра - вещество, из-за которого произошла серия разрушительных взрывов в портовой зоне Бейрута 4 августа. Власти Ливана тогда заявили, что причиной стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

В результате трагического происшествия погибли более 170 человек, еще 6 тыс. человек получили травмы. Взрывной волной было разрушено большое количество зданий, повреждено здание международного аэропорта.

В 2015 контрразведка Кипра обнаружил в Ларнаке склад, где хранилось 8,3 тонн нитрата аммония, впоследствии он была уничтожен на специальном полигоне. За хранение опасных взрывчатых веществ был задержан связанный с "Хезболлой" гражданин Ливана Хусейн Басам Абдалла.