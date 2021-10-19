Госдеп США начал расследование из-за прекращения Байденом военной операции в Афганистане

Генеральный инспектор Госдепартамента США Диана Шоу начала серию расследований из-за прекращения администрацией президента Джо Байдена военных и дипломатических операций в Афганистане. Об этом сообщило Politico со ссылкой на соответствующие документы. Затем об этом официально объявил представитель Госдепартамента, передает портал телеканала "Дождь" со ссылкой на Reuters.

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Согласно документам, проверки коснутся программ США по выдаче специальных иммигрантских виз для жителей Афганистана и предоставлению афганцам статуса беженцев, а также экстренной эвакуации сотрудников американского посольства в Кабуле.

Шоу уведомила Конгресс о намерении провести "несколько надзорных проектов", касающихся прекращения военных и дипломатических миссий США в Афганистане.

Официальный представитель главного инспектора Госдепа Райан Холден подтвердил информацию о начале проверки, однако отметил, что ее неверно называть расследованием, поскольку "эти проекты будут обзорами".

В апреле 2021 года президент США Джо Байден объявил о начале вывода американских войск из Афганистана. После этого боевики "Талибана"* начали захватывать территорию Афганистана и в итоге получили контроль над Кабулом.

30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. Байден назвал завершение военной операции "концом эпохи войн, направленных на переустройство других стран". Он заявил, что США теперь будет продвигать демократические ценности с помощью экономических и дипломатических, а не военных, инструментов.