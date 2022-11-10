Госдеп США одобрил продажу HIMARS Литве

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Литве реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и сопутствующего им оборудования. Об этом в Пентагоне заявили в среду, 9 ноября.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

умма сделки, по данным американского оборонного ведомства, оценивается в 495 миллионов долларов. Генеральный подрядчик — корпорация Lockheed Martin.

В конце сентября стало известно, что на фоне агрессии РФ против Украины Литва решила увеличить свой оборонный бюджет примерно на 144,5 миллиона долларов в 2022 году. В том числе на эти деньги планировалась закупка у США систем HIMARS.

HIMARS показали свою эффективность в Украине

С июня США поставляет установки HIMARS Украине. В ВСУ подчеркивают, что они стали ценным инструментом, позволив украинским военным наносить десятки ударов по российским военным целям, включая системы ПВО и склады боеприпасов. В вооруженных силах РФ заявляли, что им удалось уничтожить несколько установок HIMARS в Украине, однако ни ВСУ, ни американская сторона по состоянию на начало ноября не подтверждают это.

По мнению военных экспертов, поставки Западом дальнобойных и высокоточных ракет позволили Украине получить преимущество в артиллерии в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отступлении из Херсона, мотивировав это необходимостью "сохранения жизней военнослужащих и в целом боеспособности группировки войск".