Госдеп заявил о причастности ФСБ к отравлению Навального

США считают, что к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального причастны сотрудники Федеральной службы безопасности, сообщила представитель американского Госдепартамента, передает РБК со ссылкой на CNN.

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"Cотрудники ФСБ использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок", чтобы отравить Навального. Его отравлению нет никакого правдоподобного объяснения, кроме того, что российское правительство участвовало в этом и несет за него полную ответственность", — цитирует телеканал заявление представителя ведомства Морган Ортагус. По ее словам, президент Путин и российское правительство "хотят, чтобы мы поверили в обратное".

В заявлении ведомства говорится, что "о многом говорит" и "неспособность" российских властей дать внятные ответы на вопросы об отравлении Навального. "Россия выдвинула множество, причем часто противоречивых, теорий", — сказала пресс-секретарь ведомства. По ее словам, все эти объяснения не более чем способ отвлечь внимание от тех вопросов, на которые Москва не отвечает.

Госдеп не ответил на вопрос CNN о том, почему ранее ведомство не выступало с заявлением об отравлении Навального, несмотря на многочисленные запросы.

Навальный почувствовал себя плохо в самолете из Томска в Москву в конце августа. Борт посадили в Омске, Навальный впал в кому и некоторое время провел в местной больнице, после чего его увезли на лечение в клинику "Шарите" в Берлине. Там он пошел на поправку, а немецкие власти заявили, что обнаружили следы отравления Навального ядом из группы "Новичок". Позже правительственные лаборатории Франции и Швеции подтвердили результаты анализов, взятых в Берлине.

В середине декабря CNN, Bellingcat, The Insider и Spiegel опубликовали расследование, авторы которого заявили, что к отравлению Навального причастны восемь сотрудников ФСБ. Выяснить их имена удалось благодаря биллингу телефонных разговоров и данных об авиабилетах, утверждали авторы публикаций.