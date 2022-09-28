Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть Россию

Государственный департамент США обратился к американским гражданам с призывом немедленно уехать из России. Обращение опубликовано, в частности, на сайте посольства США в России, сообщает "Медуза".

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Госдепартамент напоминает, что 21 сентября в России была объявлена мобилизация. "Россия может отказать в признании гражданства США лицам со вторым гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать лиц со вторым гражданством на военную службу", — предупреждает внешнеполитическое ведомство США.

В настоящий момент, обращает внимание Госдепартамент, из России в другие страны выполняется лишь ограниченное число рейсов, и билеты на них на ближайшие даты могут быть недоступны, но сухопутные границы "все еще открыты".

"Если вы хотите покинуть Россию, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры", — сообщает Госдепартамент, предупреждая, что возможности посольства США помочь с выездом ограничены.

Также Госдепартамент настоятельно рекомендует гражданам США воздержаться от поездок в Россию, а тех, кто сейчас находится в РФ, просит избегать "любых политических или социальных протестов".