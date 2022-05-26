Госдепартамент выступил против отключения России от интернета
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США считают, что в России должен сохраняться доступ к интернету, чтобы жители страны могли получать независимую информацию. Об этом на брифинге 25 мая заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, пишет Meduza.

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Мы призвали посредников со всего мира не отключать Россию от интернета, чтобы информация продолжала поступать в страну, а интернет оставался свободным и открытым внутри самой России.

Прайс также отметил, что США будут поддерживать работу журналистов в России, которая усложнилась после начала войны.

Гендиректор YouTube Сьюзан Воджицки 24 мая заявила, что сервис не собирается уходить из России и что одна из его целей — давать россиянам возможность получать независимые новости на фоне войны в Украине.

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