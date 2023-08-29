Госдолг Украины превысил 121 млрд евро
Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Государственный долг Украины в течение июля вырос на 146,23 миллиарда гривен (3,66 млрд евро). Это следует из данных министерства финансов, внимание на которые украинские СМИ обратили в понедельник, 28 августа. По состоянию на 31 июля госдолг страны составил 4860,59 млрд гривен (121,6 млрд евро), указало ведомство.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На внешний долг пришлось 68,29 процента от этой суммы или 3319,19 млрд грн (83 млрд евро), уточнил Минфин. Остальные 31,71 процента составил внутренний долг в размере 1541,41 млрд грн (38,5 млрд евро).

Очередной кредит от ЕС

Несколькими днями ранее Украина получила от Евросоюза кредит на 1,5 млрд евро в качестве очередного пакета помощи. Средства должны помочь обороняющейся от российского вторжения стране поддержать работу государственных органов и ремонтировать поврежденную инфраструктуру, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Выплаченные средства входят в кредитную программу, одобренную в конце 2022 года и предусматривающую передачу Киеву в общей сложности до 18 млрд евро. Эта программа привязана к выполнению украинской стороной обязательств по 20 пунктам, в том числе борьбе с коррупцией и построению правового государства. Возврат денег предусмотрен с 2033 года и рассчитан на 35 лет.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (18) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Apskatīt pasauli bez liekiem tēriņiem. Ceļotāja Olafa piezīmes
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Mums nevienam rītdiena nav apsolīta. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Apskatīt pasauli bez liekiem tēriņiem. Ceļotāja Olafa piezīmes
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?