Госдума после просьбы Пригожина защитила бойцов ЧВК. За разглашение преступлений бывших заключенных можно будет оказаться в колонии

Госдума по просьбе создателя ЧВК "Вагнер" расширила круг лиц, чью биографию и действия на войне с Украиной суды могут признавать "фейками" или "дискредитацией". Защиту получат не входящие в состав регулярной армии "добровольцы", включая завербованных в ЧВК заключенных — за огласку негативных сведений о них можно будет получить до 15 лет колонии и крупные административные штрафы. Поправки в УК и КоАП РФ приняты сразу во втором чтении — в виде дополнения к законопроекту о повышенной защите важных государственных объектов и спецгрузов.

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Поправки в УК РФ и КоАП появились после обращения Евгения Пригожина к спикеру Госдумы Вячеславу Володину — создатель ЧВК "Вагнер" в январе пожаловался, что журналисты "выискивают неприглядную информацию" о завербованных заключенных и выставляют их "злодеями и преступниками", отказывая им в "праве на искупление вины".

Пригожин предложил ввести в Уголовный кодекс наказания за "дискредитацию участников боевых действий", например, под угрозой реального срока запретить писать о преступлениях, за которые оказывались в колонии заключенные, завербованные впоследствии в ЧВК.

Володин рассмотрел обращение всего за сутки и поручил профильным комитетам изучить вопрос об изменениях в УК. "Все, кто защищает нашу страну — военнослужащие, добровольцы, мобилизованные, участники ЧВК "Вагнер" — герои", — заявил спикер Госдумы.

Поправки были разработаны и приняты в ускоренном темпе: Госдума не стала вносить их отдельным законопроектом, а присоединила к двум ранее прошедшим первое чтение поправкам в УК и КоАП с иной концепцией — они касались наказаний за незаконное проникновение на охраняемые объекты и распространения в СМИ инструкций по незаконному изготовлению боеприпасов.

Госдума не только расширила круг охраняемых законом лиц, но и частично усилила ответственность за распространение в отношении них негативной информации. Максимальные штрафы за это — 1,5 млн рублей, максимальный срок лишения свободы — 15 лет.

Глава Следственного комитета России на прошлой неделе говорил ТАСС, что по статье о "дискредитации" армии за год войны в Украине завели 152 уголовных дела. Приговоры пока вынесены по 16 делам.

Статьи о "фейках" и "дискредитации" российской армии появились в законодательстве России в марте 2022 года — сразу после начала войны.

Что меняют поправки

За "дискредитацию" армии и содействующих ей добровольцев сначала будет грозить административный штраф до 500 тыс. рублей.

В случае призывов к несанкционированным протестам, а также если суд посчитает, что распространенные сведения создают угрозу жизни и здоровью людей, общественному порядку и безопасности — могут быть назначены административные штрафы до 1 млн рублей, а при наличии "признаков преступления" — может быть возбуждено уголовное дело.

За "дискредитацию" уголовные дела, как и раньше, будут возбуждаться в отношении тех, кого в течение года сначала привлекут к административной ответственности. По УК за это можно будет получить до пяти лет, а за "дискредитацию" с призывами к протестам или тяжелыми последствиями — до семи лет (сейчас, соответственно, до трех и пяти).

Уголовное преследование за негативную информацию о действиях армии и добровольцев ужесточается: за сообщения, которые будет признаны "фейком" можно будет получить срок до пяти лет (сейчас — до трех), а при тяжелых последствиях — как и раньше, до 15 лет.

Попадает ли под действие поправок ЧВК "Вагнер"?

Под защиту в результате поправок "попадут ЧВК, которых Минобороны в пресс-релизах как раз предпочитает называть добровольческими формированиями, а также любые другие люди и организации, оказывающие содействие официальным вооруженным силам", сказал Би-би-си управляющий партнер юридической фирмы "Марков и Мадаминов" Сергей Марков.

Поправки, очевидно, пролоббированы Евгением Пригожиным, на волне множества публикаций в СМИ о почетных похоронах убийц и грабителей, которые были "завербованы" Пригожиным из колоний, говорит юрист. Именно Пригожин, напомнил он, предложил увеличить наказание за это с трех до пяти лет лишения свободы, чтобы избежать "создания негативного отношения в обществе к наиболее эффективным подразделениям", которые добиваются "максимального успеха на поле боя".

Однако законодательство в России разрешает создавать добровольческие формирования только Министерству обороны — при военных частях. Пригожин прямо называет вагнеровцев "частной армией" (юридически как компания она не зарегистрирована). Создание же не предусмотренных законом вооруженных формирований — само уголовно наказуемо.

Тем не менее, главным последствием внесения поправок, по мнению Маркова, может стать преследование за публикации, рассказывающие как о настоящем, так и о прошлом бойцов ЧВК "Вагнер".

Проверять законность самой ЧВК "Вагнер" в таких процессах суды вряд ли будут, прогнозирует он: "Такие дела рассматриваются просто за три минуты по протоколу полиции. Важно лишь то, что вы написали — в таких процессах суд будет просто признавать дискредитацию "добровольцев".

Можно ли будет защититься от таких обвинений

Защититься от обвинения в распространении фейков о прошлом бывшего заключенного можно, получив официальные документы об осуждении человека, говорит Марков. Но развалить обвинение в дискредитации, по его словам, сложнее, потому что дискредитация никак не связана с ложностью или правдивостью информации — фактически это просто запрет на выражение негативного мнения.

Проверить такие негативные сведения на соответствие действительности невозможно, добавляет юрист.

"В этом главная разница между фейками и дискредитацией. Фейки — это утверждения, а дискредитация — мнения. Например, заявления, что "русские солдаты размещают артиллерию в жилых кварталах" суды могут считать "фейками", а оценку, что "русские солдаты не заслуживают уважения за то, что они делают" — дискредитацией", — объясняет юрист.

То есть, рассказ о том, что российский герой боевых действий ранее был осужден за то, что "зарезал бабушку" при наличии сведений о приговоре суда, нельзя будет признать фейком, но можно будет "подтянуть под дискредитацию", приводит он пример.

А что такое "дискредитация"?

Юридически это никак не формулируется — вопрос решается в зависимости от усмотрения суда.

В августе 2022 года на этот вопрос попытался ответить минюст России — в рекомендациях, как проводить судебную экспертизу по новым "спецоперационным" статьям КоАП и УК. "Коммерсант" писал, что методички были готовы еще в июне и разосланы "в связи с актуальностью задач, обусловленных применением новых правовых норм законодательства РФ".

В методичках, по данным издания, говорилось, что "утверждение о факте" относится к статье о "распространении заведомо ложной информации" ("фейке"), а негативное "мнение" о действиях армии — к "дискредитации", под которой следует понимать "умышленные действия, направленные на подрыв доверия к органам госвласти, умаление их авторитета". При этом "мнение о факте использования вооруженных сил или оценка данного факта" уже является признаком дискредитации использования вооруженных сил, говорилось в документе.

Как в этом контексте трактовать "подрыв доверия" к добровольцам и мнение об их "использовании", покажет практика. Минюст также относит к дискредитации "побуждение (в том числе в форме призыва) к воспрепятствованию использования ВС РФ".

Конституционный суд до сих пор толкование юридическому понятию "дискредитация" не давал. За всю его историю с 1993 года слово "дискредитация" встречалась всего в 13 решениях, выяснила Би-би-си. Последний раз — при отказе в рассмотрении жалобы правозащитника Льва Пономарева на дискредитирующий человека или организацию статус "иностранного агента". КС напомнил свою прежнюю позицию, что никакой "негативной оценки со стороны государства" в статусе "иноагента нет", присвоение такого статуса не рассчитано на формирование отрицательного отношения к осуществляемой иностранным агентом политической деятельности, и "не может восприниматься как проявление недоверия или желания дискредитировать".

Как заранее предвидеть, что обижаешь добровольца"?

Формально суд должен установить умысел в деле о "дискредитации", потому что статья УК сформулирована как "публичные действия, направленные на дискредитацию". То есть обязательный признак — действия должны быть на это направлены.

Проверить, что человек служил в формально несуществующей ЧВК "Вагнер" нельзя, заранее предвидеть уголовные последствия распространения сведений о таких людях тоже невозможно. Но если в сообщении подчеркивается, что что "по таким-то сведениям, он, скорее всего, воевал в составе ЧВК", этого будет достаточно, чтобы считать дискредитацию умышленной.

Фактически практика по таким делам может оказаться "рулеткой", подтверждает Марков: "Для этого и вносят поправки, чтобы максимально расширить возможность возбуждать дела за не понравившиеся высказывания".

По той же статье осуждают людей, которые выходят с пустыми плакатами на площадь или с фразой "нет войне", напоминает он. По его мнению, и в делах о дискредитации добровольцев "формальный, правильный и доктринальный подход работать не будет".

"Впрочем, хотя фактически риски чуть увеличиваются, потому что расширяется круг запретных тем, в реальности я не думаю, что что-то сильно изменится по сравнению с тем, что есть сейчас", — заключает юрист.

А Пригожина по новым поправкам тоже нельзя дискредитировать?

В гражданском праве глава компании может защищать деловую репутацию в связи с негативной информацией и о его компании, и о нем самом. Но ЧВК "Вагнер" в ЕГРЮЛ не зарегистрирована, и это правило в отношении Пригожина как главы ЧВК не работает.

Зато, согласно поправкам, под защиту подпадают лица, которые оказывают содействие российской армии. Так что, при наличии политической воли, Пригожина могут признать таким лицом, считает Марков.

Пригожин, который за последнее время не раз публичнодискредитировал руководство Минобороны, сразу после внесения в Госдуму поправок поспешил объявить, что выступал исключительно за запрет дискредитации солдат, поскольку "именно они воюют и погибают". При этом "командиры должны нести полную ответственность, в том числе и перед народом в публичном поле" — граждане, по его словам, "должны иметь право критиковать тех, кто отдает приказы: руководство Министерства обороны, руководство добровольческих воинских соединений, меня, Пригожина, в том числе".

"Дискредитация" впервые появилась в законодательстве России во время войны, но преследование за "фейки" началось еще в 2019 году, когда появилось наказание за "фейковые новости". Глава Конституционного суда Валерий Зорькин это публично одобрил, заявив, что новые медиа, бросающие "вызов привычной системе политических отношений", являются одной из характерных черт "кризиса политической эффективности".

По мнению главы КС, "фейкньюс" порождены "практически безграничными" возможностями граждан стать авторами СМИ, "которые, несомненно, являются и средствами политического влияния" и используются для "донесения своей позиции и поиска единомышленников".