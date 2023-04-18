Нижняя палата российского парламента приняла поправку, позволяющую отбирать полученное не по праву рождения гражданство за "совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ", сообщило агентство "Интерфакс".

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Государственное агентство ТАСС уточняет, что основаниями для принятия такого решения также могут стать:

публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил РФ;

нарушение территориальной целостности РФ;

дезертирство;

призывы к развязыванию войны.

По данным государственного агентства РИА "Новости", также в этот список входят "призывы к экстремизму".

Еще одна поправка, одобренная Госдумой, предполагает, что после лишения гражданства на перечисленных основаниях человек может обратиться с заявлением о его восстановлении спустя три года.

Согласно Конституции РФ, получившие российское гражданство по праву рождения не могут быть его лишены. У тех, кто стал гражданином страны по другим основаниям, этот статус можно забрать. Как напоминает "Медуза", еще в 2017 году был принят закон, позволяющий лишить человека приобретенного российского гражданства, если он был осужден за терроризм или экстремизм.