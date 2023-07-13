Госдума РФ приняла поправки к законопроекту против трансгендеров. Им запретят усыновлять детей, а браки аннулируют

Депутаты нижней палаты российского парламента приняли во втором чтении законопроект о запрете "смены пола". К предыдущей редакции документа добавили новые ограничения, направленные против людей, уже совершивших трансгендерный переход.

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Первоначально законопроект предполагал только запрет на изменение гендерного маркера в документах (например, в графе "Пол" в паспорте), и почти всех видов операций, связанных с трансгендерным переходом. Ко второму чтению российские депутаты добавили поправки, направленные против уже завершивших этот процесс людей, и единогласно их поддержали.

Новая редакция законопроекта предполагает, что люди, совершившие трансгендерный переход, лишатся права усыновлять детей. Если такой человек ранее заключил брак на территории РФ, он будет автоматически аннулирован. Те, кто "сменил пол" за границей, не смогут получить в России документы, в которых будет указан актуальный гендерный маркер.

Третье чтение законопроекта запланировано на 14 июля.

Законопроект о запрете "смены пола" внесли в российский парламент в конце мая. Депутаты Госдумы считают, что его принятие позволит "сохранить для потомков Россию — с ее культурными и семейными ценностями, традиционными устоями, ставя барьер на пути проникновения западной антисемейной идеологии".