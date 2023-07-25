Госдума РФ приняла закон о призыве в армию до 30 лет. И отказалась повышать минимальный возраст до 21 года

Предельный возраст призыва на срочную службу в российской армии уже с 1 января 2024 года повысится на три года — до 30 лет. Нижняя планка останется без изменений — 18. Хотя идея брать в армию с 21 года принадлежала министру обороны Сергею Шойгу и не вызывала возражений у президента Владимира Путина. Да и сами авторы законопроекта говорили, что в армии не нужны "вчерашние школьники" и "сопляки".

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому предельный возраст призыва на срочную службу в армию повышается до 30 лет, а нижняя планка остается прежней — 18 лет. Эти рамки начнут действовать уже с 1 января 2024 года, то есть будут распространяться на следующий весенний призыв.

В июне Госдума приняла законопроект в первом чтении, и рамки были другие: 21 год и 30 лет. А в прошлую пятницу концепция внезапно изменилась, и думский комитет по обороне во главе с генералом Андреем Картаполовым одобрил ко второму чтению поправку, согласно которой нижний предел призывного возраста в России не будут повышать до 21 года.

К этому оказались не готовы даже влиятельные сенаторы Андрей Клишас и Виктор Бондарев (тоже генерал). Последний напомнил, что в декабре Шойгу предлагал повышать и минимальный, и максимальный возраст призыва в армию: с 18-ти до 21-го и с 27-ми до 30 лет.

Это предложение прозвучало на коллегии Минобороны. Путин в целом одобрил его, как и увеличение численности военнослужащих до 1,5 млн человек.

Сначала все шло по этому плану. "Идея повышения нижнего уровня возраста призыва заключается в том, чтобы не призывать вчерашнего школьника", — говорил Картаполов в январе изданию РБК. В разговоре с "Ведомостями" депутат высказывался еще жестче: "Вместо сопляка, которого призывают сразу после школы, будут призывать достаточно взрослого человека".

Но затем началось уточнение концепции. 13 марта, когда законопроект был внесен в Госдуму, выяснилось, что если нижнюю границу планируется поднимать поэтапно (с 1 января 2024 года — с 19 лет, с 1 января 2025-го — с 20 лет, а с 1 января 2026-го — с 21 года), то верхнюю — уже с 1 января 2024 года сразу до 30 лет.

С такими параметрами законопроект прошел первое чтение. Причем депутаты уже тогда предусмотрели возможность для тех, кто хочет служить с 18 лет, сделать это добровольно.

Однако в прошлую пятницу Картаполов неожиданно заявил, что служить должны все-таки все "вчерашние школьники". Оправдывая это решение, бывший замминистра обороны ссылался на желание "ребят": "Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет".

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На этом перетряска концепции не закончилась, и накануне вечером тот же Картаполов уверял, что повышение предельного призывного возраста произойдет не сразу, а постепенно. "Это будет поэтапно все… Начиная с 2024 г. будет на год сдвигаться, к 1 января 2026 года", — цитировало его "РИА Новости".

Уже утром выяснилось, что и это неправда. Согласно таблицам поправок, появившихся в базе Госдумы, стало ясно, что никакого переходного периода не будет. Предельный призывной возраст предлагается повысить до 30 лет с 1 января 2024 года, а 18 лет оставить минимальным возрастом, как это предусмотрено действующим законодательством.

Шойгу ситуацию не комментировал, как и Путин.

В июле закон будет рассматривать Совет Федерации. И хотя сенаторы Клишас и Бондарев выступили против сохранения 18-летнего возраста, спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко во вторник дала понять, что ветировать закон сенаторы не будут.

"Мне кажется, что если в таком формате будет принят этот закон, то, на мой взгляд, сенаторы поддержат. Хотя у нас каждый сенатор голосует по своему усмотрению", — объяснила она текущую позицию властей журналистам. Еще спикер сказала, что не видит причин для "избыточной, излишней ажитации или резонансности вокруг этого закона".

А последнее объяснение Картаполова, почему депутаты передумали повышать минимальный призывной возраст, теперь звучит так: "Редакция проекта закона поменялась в связи с тем, что демографическая ситуация серьезная, влияет на объем мобилизационного ресурса, и для того, чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция" (цитата по "Интерфаксу").

Россия ведет войну против Украины. С самого начала инициатива об изменении границ призывного возраста рассматривалась в этом контексте.