Госдума РФ ратифицировала договор с ДНР и ЛНР
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Во вторник, 22 февраля, депутаты Госдумы РФ проголосовали за ратификацию соглашений, подписанных в понедельник президентом Владимиром Путиным и главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником после признания их суверенитета.

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Парламентарии единогласно поддержали это решение. Ранее сегодня договор ратифицировали парламенты ДНР и ЛНР. В тот же день договор будет рассмотрен Советом Федерации.

За ратификацию договоров выступили профильные комитеты Госдумы — комитет по международным делам и комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Это решение было принято на совместном заседании комитетов утром во вторник, 22 февраля.

Документы в Госдуму были внесены после того, как Путин поддержал признание ДНР и ЛНР в качестве суверенных государств. Договоры России с двумя республиками дают право строить военные базы и совместно оборонять границы, принимать меры для свободного въезда граждан, а кроме того, Россия должна помогать финансовой и банковской системам республик.

После выступления Путина ЕС, НАТО и США раскритиковали решение Москвы. ОБСЕ призвала Россию немедленно отменить признание суверенитета ДНР и ЛНР, так как это противоречит минским соглашениям и усилит напряженность в регионе. Комментируя это, представитель российского МИДа Мария Захарова назвала реакцию Запада на признание ЛНР и ДНР предсказуемой.

ЛНР и ДНР объявили о своей независимости весной 2014 года, когда на территориях этих областей начался вооруженный конфликт. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия тогда заявила об "уважении" референдумов, однако не признала ДНР и ЛНР юридически.

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