Госдума РФ утвердила закон, позволяющий Путину вновь баллотироваться на пост президента

На пленарном заседании 24 марта Государственная дума приняла в окончательном чтении законопроект, который позволит Владимиру Путину баллотироваться на пост президента еще на два срока, сообщает портал телеканала "Дождь".

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Законопроект был внесен в парламент после принятия поправок в Конституцию летом 2020 года. Теперь президент не может избираться больше, чем на два срока. При этом сроки Владимира Путина обнуляются.

Также, согласно принятому законопроекту, президентом может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, проживающий в стране не менее 25 лет и никогда не имевший иностранного гражданства или вида на жительство. Также устанавливается минимальный возраст главы ЦИК — 30 лет.

Поправки к Конституции приняли в июле 2020 года. Кроме поправки об обнулении сроков Путина, в основном законе страны появилось упоминание о вере в бога, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины, запрет на "умаление значения подвига народа при защите Отечества" и приоритет Конституции над международным правом.