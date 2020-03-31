Госдума РФ ввела уголовную ответственность за нарушение карантина

Согласно поправкам в законы, принятым Госдумой, в России за нарушение режима карантина могут грозить до семи лет лишения свободы и штрафы до 1 миллиона рублей. Также введена ответственность за фейки о коронавирусе.

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Депутаты российской Госдумы проголосовали за поправки в Кодекс об административных нарушениях, а также в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые ужесточают административные наказания за нарушение режима карантина в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2 и вводят уголовную ответственность. Изменения в законодательстве, принятые во вторник, 31 марта, предусматривают штрафы в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, дисквалификацию или лишение свободы от 3 до 7 лет.

Самое строгое наказание распространяется на случаи, когда нарушение повлекло за собой смерть двух или более лиц, менее строгие — если оно привело к смерти по неосторожности одного человека или создало угрозу массового заболевания людей.

Кроме того, за публичное распространение ложной информации о коронавирусе водятся штрафы от 300 тысяч до 400 тысяч рублей, если недостоверные сведения создали помехи для объектов жизнеобеспечения, транспорта, банков, а также объектов энергетики, промышленности и связи. Уголовная ответственность за распространение фейков о коронавирусе, в зависимости от тяжести последствий, предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет и штрафы от 300 000 до 2 миллионов рублей.