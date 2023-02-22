Госдума утвердила приостановку участия РФ в Договоре СНВ-3
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Депутаты Думы единогласно одобрили законопроект о приостановке участия России в СНВ-3, внесенный Путиным. Накануне президент РФ объявил об этом в послании Федеральному собранию.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Государственная дума приняла законопроект, приостанавливающий участие РФ в Договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В среду, 22 февраля, депутаты единогласно поддержали документ, внесенный в тот же день президентом РФ Владимиром Путиным.

Накануне, выступая перед Федеральным собранием, Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в СНВ-3 и готова провести испытания нового ядерного оружия, но сделает это только в том случае, если такое испытание проведут США. Он подчеркнул, что страна не выходит из договора, а только приостанавливает свое участие в нем. Другие ядерные державы работают над развитием новых видов ядерных вооружений, указал президент РФ в качестве обоснования решения. По его словам, страны Запада "открыто говорят от том, что хотят нанести нам стратегическое поражение" и при этом "лезут на наши ядерные объекты",

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) — единственное еще действующее крупное соглашение по контролю над вооружениями между США и Россией. Этот договор, целью которого было воспрепятствовать расширению ядерных арсеналов стран-участниц, был подписан в 2010 году в Праге и начал действовать в 2011 году. В 2021 году, непосредственно после вступления Джо Байдена в должность президента США, договор продлили еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года. В конце января 2023 года Вашингтон обвинил Москву в невыполнении обязательств по Договору СНВ-3.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Выбери маршрут зимней прогулки – пешком или на лыжах
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
Умные решения для дома. Как экономить время и деньги
Жизнь – это не только работа: как быть продуктивным и успешным, но не выгореть
Тенденции в ИТ-отрасли. Kвантовые технологии и футуристические веяния
Работать очно или удаленно? Офис будущего и рабочая культура
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах