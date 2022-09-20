Госдума ввела в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время" (ОБНОВЛЕНО)

Депутаты нижней палаты единогласно приняли ряд поправок к законопроекту об изменении Уголовного кодекса РФ, который был одобрен в первом чтении в июле. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

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В частности, в УК появятся новые статьи "Добровольная сдача в плен" и "Мародерство". По первой из них наказание (при отсутствии признаков госизмены) составит от 3 до 10 лет лишения свободы, по второй — до 15 лет колонии. Как отмечает глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, среди отягчающих обстоятельств фигурирует совершение преступления "в период мобилизации или военного положения, в военное время".

Также Госдума ужесточила наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения — оно составит до 10 лет колонии. Неисполнение приказа при военном положении планируют наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет.

Кроме того, поправки предусматривают несколько новых статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушении условий государственного контракта.

Завтра одобренные Госдумой изменения рассмотрит Совет Федерации — верхняя палата российского парламента.