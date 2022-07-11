Госдума запланировала провести внеочередное заседание 15 июля для обсуждения "неотложных вопросов"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Совет Госдумы 11 июля рассмотрит предложение о проведении 15 июля внеочередного заседания для обсуждения "неотложных вопросов". Об этом говорится в телеграм-канале нижней палаты российского парламента, пишет портал "Новая газета. Европа".

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"Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы", — сказано в сообщении.

Источник "Коммерсанта" в Госдуме утверждает, что планирующееся заседание не связано с войной в Украине. "Проведение заседания вызвано необходимостью принять ранее внесенные правительственные инициативы и решением некоторых кадровых вопросов", — пишет издание со ссылкой на своего собеседника.

Весенняя сессия Госдумы закончилась 6 июля. "С января текущего года Государственная Дума приняла 361 закон. Из них 35,2 % — социально значимые. Для сравнения: по итогам седьмого созыва этот показатель составил 21,5 %", — заявил спикер Вячеслав Володин. Перед уходом на каникулы Госдума приняла в том числе законы "об обеспечении проведения контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации" и о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в вооруженном конфликте.

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