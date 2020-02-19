Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило к показу пять фильмов, в том числе картину "Восемь первых свиданий", в которой сыграл президент Украины Владимир Зеленский, передает со ссылкой на "Интерфакс" портал телеканала "Дождь".

Фильм вышел в 2012 году. Его запретили из-за того, что там снималась российская актриса Екатерина Варнава — ее внесли в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Зеленский сыграл в фильме одну из главных ролей, а также был продюсером и сценаристом картины.

В 2015 году вышло продолжение фильма под названием "Восемь новых свиданий", в котором вновь сыграл Зеленский. О запрете этой картины не сообщалось.

Госкино Украины запретило еще два российских фильма, вышедших в 2017 году, — "Я так не думаю" (режиссер Давид Даниелян) и "Стрела" (режиссер Евгений Никитин).

Помимо этого под запрет попали фильмы 2008 года "Мачете" и "Сорванцы из Тимпельбаха". В них снимались актеры Стивен Сигал и Жерар Депардье, у которых есть российские паспорта. Им запрещен въезд в Украину.