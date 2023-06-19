Госсекретарь США Блинкен встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином
Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Китай встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает газета The Washington Post. Ранее глава Госдепартамента провел семичасовые переговоры с министром иностранных дел Цинем Ганом.

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"Стороны провели откровенные и глубокие обсуждения", — сообщил Блинкен китайскому лидеру. В свою очередь, Си отметил, что КНР и США согласились следовать "общим договоренностям", достигнутым в ходе его встречи с президентом Байденом на саммите G20 осенью прошлого года.

Председатель КНР заявил, что участники переговоров "добились прогресса и достигли согласия по некоторым конкретным вопросам, и это очень хорошо". О каких именно вопросах идет речь, ни китайская, ни американская сторона публично не сообщали.

Накануне Блинкен провел семичасовые переговоры с министром иностранных дел КНР Цинем Ганом, была достигнута договоренность о его будущем визите в Вашингтон для продолжения обсуждений. Перед встречей с Си американский госсекретарь также в течение трех часов общался с Ваном И, руководителем внешнеполитического подразделения китайской Компартии. По словам пресс-секретаря Госдепартамента США Мэтью Миллера, дискуссия была "откровенной и продуктивной".

"Мы должны обратить вспять нисходящую спираль китайско-американских отношений, добиваться возврата к здоровому и стабильному пути и работать вместе, чтобы найти правильный способ для Китая и Соединенных Штатов жить в новой эре", — приводится цитата Вана И в пресс-релизе китайской стороны. Подчеркивается, что Пекин открыт к диалогу, но призывает Вашингтон перестать "раскручивать китайскую угрозу".

The Washington Post отмечает, что "изменение тона между двумя сторонами за последние два дня было поразительным" — это следует и из сообщений источников издания в дипломатических кругах, и из публикаций в китайской государственной и провластной прессе. В частности, ранее китайские власти возлагали единоличную ответственность за кризис в двусторонних отношениях на США, а сейчас говорят о возможности диалога.

Тем не менее, ключевые спорные вопросы между США и КНР: статус Тайваня, кибербезопасность, права человека и торговые конфликты — судя по всему, во многом остались неразрешенными.

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