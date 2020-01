Госсекретаря США обвинили в матерных криках на журналистку за вопрос об Украине

Репортер NPR в интервью напомнила Помпео об увольнении посла США в Украине. По ее словам, после эфира он набросился на нее с криками и матом. Госдепартамент США ответил резким заявлением, обвиняющим СМИ во лжи.

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 25 января, обвинил во лжи и наличии скрытой повестки американские СМИ после напряженного интервью в студии общественной медиакомпании NPR. Проведшая его журналистка Мэри Луиз Келли сообщила, что по завершении эфира Помпео накричал на нее и обругал матом, поскольку она задала ему неудобный вопрос об увольнении посла США в Украине.

Вслед за этим госсекретарь резко раскритиковал журналистку в неожиданном официальном заявлении своего ведомства. Келли "дважды солгала" главе Госдепартамента США, говорится в заявлении Помпео. По его словам, в первый раз это произошло "при подготовке интервью" в декабре 2019 года, а во второй раз — 24 января, когда журналистка "согласилась не обнародовать нашу беседу после интервью".

В интервью с Помпео разговор шел о политике США в отношении Ирана. Затем ведущая перешла к Украине и попросила главу Госдепартамента объяснить, как именно он публично защищал от словесных нападок бывшего посла Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович. Помпео ограничился репликой о формировании "великолепной команды" в Госдепартаменте, каждого представителя которой он поддерживал. Затем госсекретарь заявил, что согласился прийти на интервью, чтобы беседовать об Иране.

Журналистка утверждает, что после интервью глава Госдепа США не только выругал ее, но и достал контурную карту, попросив указать на ней Украину. Заявление Помпео завершается фразой: "Стоит отметить, что Бангладеш — не Украина". При этом репортер подчеркивает, что показала ему на карте правильную страну.

В свою очередь, госсекретарь США назвал поведение Келли нарушением "основных правил журналистики и приличий". "СМИ сошли с ума в своем стремлении нанести вред президенту Трампу и его администрации", — отмечается в заявлении Помпео. Он резюмировал, что его не удивляет, "недоверие американского народа многим в СМИ", обвинив журналистов в заангажированности и "отсутствии честности".

Слова главы Госдепартамента вызвали критику в рядах демократов в Сенате США. Сенаторы Тимоти Кейн и Роберт Менендез направили Помпео письмо, напомнив ему об угрозах, которым подвергаются журналисты. Репортеры "во всем мире оказываются из-за своей деятельности за решеткой, их убивают, как в случае с Джамалем Хашогги", подчеркнули Кейн и Менендез. Они назвали высказывания Помпео в отношении СМИ "оскорбительными, презрительными и недостойными поста государственного секретаря", напомнив, что даже на нежелательные вопросы нужно отвечать с уважением.

At a time when journalists around the world are being jailed for their reporting, Sec Pompeo’s insulting and contemptuous comments to NPR’s @NPRKelly are beneath the office of the Secretary of State.

