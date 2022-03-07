Гостомельский поселковый совет: российские военные убили главу администрации Гостомеля
Foto: AP/Scanpix/LETA

В Киевской области военнослужащие России, развязавшей войну в Украине, застрелили председателя Гостомельской территориальной общины Юрия Прилипко. "Прилипко погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным, утешая убитых горем и отчаявшихся", — сообщил в понедельник, 7 марта, в соцсети Facebook Гостомельский поселковый совет.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно его данным, вместе с Прилипко погибли два волонтера — Руслан Карпенко и Иван Зоря, ранен мэр соседней Бучи. В заявлении указывается, что Прилипко помогал жителям в условиях обстрелов добровольно. "Мог, как и сотни других, пересидеть в погребе. И кто бы упрекнул?! Но его ждали, на него надеялись, в него верили. И он сделал свой выбор. Умер за общину, умер при Гостомеле, умер как герой", — отмечается далее.

Ситуация в Гостомеле — одном из северо-западных пригородов Киева — остается крайне напряженной с первых дней российского вторжения в Украину. За расположенный в 25 км от центраукраинской столицы аэродром "Гостомель" велись ожесточенные бои. В результате российского авиаудара, в частности, был сожжен самый большой транспортный самолет в мире — уникальный АН-225 "Мрия".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?