Готовит ли Россия наступление на Украину: на что указывают новые данные?

Россия продолжает перебрасывать войска к границе Украины и в Крым. Аналитики считают, что пока РФ не готова к большому наступлению, но постепенно к этому приближается. Так ли это?

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Пока Запад продолжает призывать Москву снизить напряженность у границы с Украиной, Россия наращивает там свои войска. Еще в середине апреля европейское командование Вооруженных сил США оценивало вероятность наступления войск РФ на Украину "от низкой к средней" и ожидало ее снижения. Впрочем, новые данные заставили некоторых экспертов заговорить о том, что Россия действительно может готовить наступление, хотя в Кремле и заверяют, что войска РФ никому не угрожают.

ICG: Войск РФ у границ Украины недостаточно для наступления

"Несмотря на российские танки, которые подвозят к границе с Украиной, вероятность того, что кровопролитные бои, потрясшие Донбасс в 2014 и 2015 годах, безотлагательно повторятся, кажется низкой", — уверены эксперты Международной кризисной группы (International Crisis Group, ICG), влиятельного аналитического центра с центральным офисом в Брюсселе.

Доклад "Реагирование на новый кризис на границах Украины" они опубликовали 20 апреля. Свое мнение эксперты объяснили следующим образом: "Хотя количество и конфигурация войск вызывают обеспокоенность, они не соответствуют схеме наступления".

Как напоминают в ICG, длительное время среди обозревателей господствовало мнение, что Москву устраивает статус-кво, сложившийся в Украине. Эксперты объясняют это тем, что минские соглашения на руку поддерживаемым Россией силам в Донбассе. "Впрочем, последние перемещения войск и риторика России указывают на то, что она может становиться все более недовольной и, вероятно, пытается надавить на Украину, чтобы та пошла на уступки", — считают аналитики. И все же, окончательный вывод ICG таков: если Запад не найдет правильный подход к России, то возникнет "большая угроза еще одной эскалации".

Сколько войск на самом деле РФ сосредоточила у границы Украины?

Какова же численность российских войск у границы Украины и в Крыму сейчас? В Киеве сначала говорили о 80 тысячах, а уже 14 апреля министр обороны Андрей Таран заявил, что дело идет к 110 тысячам. В тот же день временная поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен отмечала, что Россия переместила 15-25 тысяч солдат к границе Украины и в Крым — в придачу к уже находящимся там силам. Уже на этой неделе издание The Wall Street Journal сообщило о новых цифрах: по оценке правительства США, это 80 тысяч военных, что "приблизительно вдвое больше, чем развернутые там российские силы четыре недели назад". В Евросоюзе же исходят из цифры в 100 тысяч.

Для сравнения — в Вооруженных силах Украины, по данным Минобороны, в феврале насчитывалось 195 тысяч военнослужащих, из них 40 тысяч участвовали в операции объединенных сил в Донбассе. 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий быстрее призывать резервистов в вооруженные силы. Ресурс у Киева для этого существенный — через боевые действия в Донбассе прошли уже 400 тысяч украинцев.

Россия строит новые базы, перебрасывает истребители

При современном ведении войны одно лишь количество солдат мало что означает. Не менее важны и количество, и типы вооружений, и то, как войска организованы, какое у них тыловое обеспечение, а также многочисленные детали, например, запас топлива и боеприпасов.

Во всем этом Россия также наращивает свою мощь. Например, в ЕС заявили о наличии данных о развертывании РФ полевых госпиталей. А WSJ сообщило о размещении в Крыму истребителей Су-30, которых там не было в марте. Спутниковые снимки демонстрируют развертывание в Крыму также десантных войск, ударных вертолетов, разведывательных дронов, оборудования для радиоэлектронной борьбы.

Новый полевой лагерь войск РФ на юге от Воронежа выявила группа российских независимых блогеров Conflict Intelligence Team (CIT). И хотя от украинской границы лагерь отделяют около 250 километров, значительная часть боевой техники в нем относится к Центральному военному округу — "до Воронежа она преодолела сотни и тысячи километров". Авторы расследования указывают на то, что лагерь расположен ближе всего к Харьковской и подконтрольной Киеву части Луганской области. В CIT считают, что такая диспозиция "носит скорее наступательный, чем оборонительный характер".

Издание Der Spiegel сообщило о двух новых базах возле Марфовки близ Керчи. Там, где еще в середине марта было чистое поле, в апреле журналисты по спутниковым снимкам насчитали более тысячи военных машин. А в CIT отметили, что установили переброску на север Крыма псковских десантников с техникой, в частности, БТР и БМД. Есть сообщения о переброске Россией судов Каспийской флотилии в Азовское море.

Россия будет готова к наступлению через несколько недель

Американский генерал в отставке Филип Бридлав, командовавший силами НАТО в Европе, оценил для WSJ перебрасывание Россией дополнительных самолетов к границам Украины так: "Они надлежащим образом развернули разные элементы военно-воздушных сил, нужных для создания преимущества в воздухе над полем боя и прямой поддержки сухопутных войск".

В разговоре с немецкой газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung Бридлав заявил, что очень встревожен, потому что, в отличие от прошлой недели, войска РФ у границы Украины уже располагают "стратегическими средствами, которые требуются Москве для вторжения: артиллерией, оборудованием радиоэлектронной борьбы, тыловым обеспечением, санитарами".

"Это не демонстрация. Это подготовка наступления, — заявил WSJ руководитель американского аналитического центра The Potomac Foundation Филип Карбер. — Я не прогнозирую нападение, но через две недели россияне будут располагать таким вариантом".

Это соответствует и расчетам Киева. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что численность военных РФ на следующей неделе достигнет 120 тысяч. "Мы не можем точно знать, начнет ли Москва новый этап агрессии против Украины, но она будет готова сделать это уже через несколько недель", — уверен Кулеба.

Военные обозреватели указывают, что весенние погодные условия неблагоприятны для проведения наступательных операций. Но уже в мае ситуация будет меняться, когда грунт будет сохнуть и становиться все более проходимым для тяжелой военной техники.