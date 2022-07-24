Российские СМИ распространили заявление бывшего посла США в РФ Майкла Макфола о том, что многие американцы, включая ученых, якобы поддерживают позицию Владимира Путина по Украине. Мы проверили, что на самом деле сказал дипломат.

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Статьи о сенсационном признании Майкла Макфола вышли в таких крупных изданиях, как "Коммерсантъ", РБК, "Известия" и РИА "Новости". Упор был сделан на то, что научное сообщество США — "академики, философы, эксперты" — тоже якобы на стороне Путина. Издание "Московский комсомолец" написало: "Макфол признал, что самые образованные американцы разделяют позицию Путина по Украине". А "Царьград" в статье с заголовком "Макфол открыл глаза: в США ученые поддерживают Путина, говоря о единстве русских и украинцев" попутно обвинил США в лицемерии: "Поразительно, но факт — многие жители США, в том числе представители научного сообщества, разделяют тезисы русского президента Владимира Путина об историческом единстве России и Украины, которые он озвучил перед началом спецоперации. <…> Однако это не мешает США придерживаться цели — вытеснения России с рынков продуктов питания".

Некоторые СМИ называют Майкла Макфола самым известным американским послом в России. В западной прессе о нем чаще говорят как об архитекторе неудавшейся "перезагрузки" российско-американских отношений, начавшейся в 2009 году. Макфол возглавил дипломатическую миссию США в РФ в январе 2012 года. С первых же дней службы российские СМИ обвиняли посла в продвижении оранжевой революции в России и в том, что он якобы приехал, чтобы "свергнуть власть Путина". Прослужив в России два года, Макфол досрочно оставил свой пост в феврале 2014 года, незадолго до аннексии Россией Крыма. На сегодняшний день российские и западные СМИ сходятся во мнении, что Макфол — один из самых жестких публичных критиков Путина и его политики. Да и сам Макфол в недавнем интервью Ксении Собчак сказал, что в России его объявили врагом номер один.

Именно под таким информационным соусом новость разошлась по российским СМИ: якобы даже ярый критик Кремля публично признал поддержку американцами позиции Путина по Украине. Поводом для новости послужило интервью Майкла Макфола проекту "Ukraine Now. Візія майбутнього" украинского Национального агентства по предотвращению коррупции. В ходе этого интервью Макфол сказал: "Я думаю, в моей стране многие согласны с некоторыми высказываниями Путина об Украине: "Русские, украинцы — они все одинаковые, не так ли? Их языки, в принципе, похожи. Ведь Россия берет начало из Киевской Руси". Многие люди думают в этом направлении, среди них даже ученые и профессора".

Foto: Госсекретарь США Джон Керри (в центре) и посол Майкл Макфол (справа) на Красной площади, 2013 год. (Источник: Госдепартамент США)

Как уже видно из самой цитаты, смысл слов Макфола отличается от мнения российских СМИ о том, что "самые образованные американцы разделяют позицию Путина по Украине". Также стоит проанализировать более широкий контекст цитаты. Ведущая интервью задала вопрос: "От каких постсоветских, постколониальных болезней мы должны излечиться?"

В ответ Макфол сказал, что, как показала война в Украине, с распадом СССР имперские взгляды России никуда не исчезли. Путин возродил эти старые идеи, которые весь мир считал вымершими. Урок, который можно извлечь из этой войны, — миру необходимо лучше понимать культуру и историю России и Украины, ведь даже некоторые образованные американцы имеют пробелы в знаниях этих тем. С помощью украинских ученых нужно разработать программу, которая бы рассказала миру о правдивой истории Украины и развеяла бы миф, что русские и украинцы — одно и то же.

Российские СМИ вырвали цитату из контекста, чтобы создать иллюзию: даже лучшие люди США якобы соглашаются с доводами Путина, которые он привел перед введением войск в Украину. Но, как видно из полного интервью, сенсационные заголовки СМИ далеки от реального смысла слов Макфола.

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