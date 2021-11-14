Границу Беларуси с Польшей удалось пересечь 50 нелегальным мигрантам
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В субботу, 13 ноября, группе из 50 нелегальных мигрантов удалось пересечь границу Беларуси с Польшей и ворваться на территорию страны, сообщает польская полиция. Об этом пишет агентство LETA.

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Инцидент произошел около деревни Дубиче-Церкевне. По сообщениям польской полиции, 22 нелегальных мигранта из пересекших границу, являются гражданами Ирака и они уже задержаны.

В свою очередь попытка нелегальных мигрантов проникнуть на территорию Польши в районе города Клюковиче-Коленя была неудачной, хотя один польский полицейский получил травму, когда мигранты начали кидать в стражей порядка камни.

В целом в субботу местная погранохрана зарегистрировала 223 попытки незаконного пересечения польской границы.

Также власти Польши сообщили, что в субботу были задержаны четыре человека, которые помогали нелегальным мигрантам. Среди задержанных есть двое граждан Грузии, один сириец и один поляк.

С понедельника, 8 ноября, продолжаются массовые попытки мигрантов проникнуть на территорию Польши из Беларуси.

Евросоюз обвинил минский режим в попытках таким образом отомстить за поддержку белорусской оппозиции и санкции, которые направлены против Беларуси в ответ на жестокое подавление протестов в августе прошлого года.

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