Реконструкция автомобильного пункта пропуска в Ивангороде должна начаться в 2023 году и продлиться больше двух лет, в течение которых автомобильное движение через границу здесь будет закрыто. Однако, дата закрытия границы до сих пор официально не объявлена. Организация, которая выступает заказчиком реконструкции, сообщила „Нарвской газете", что планирует заключить договор с подрядчиком в июне. Но в этом случае границу, скорее всего, закроют в августе.

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При отсутствии официальной информации различные источники называли разные даты предполагаемого закрытия движения через мост „Дружба" между Нарвой и Ивангородом — от апреля до августа.

За строительство и эксплуатацию погранпунктов в России отвечает ФГКУ „Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" или сокращенно Росгранстрой. Дирекция входит в Министерство транспорта РФ.

„Нарвская газета" направила в Росгранстрой официальный запрос о перекрытии движения, на который пресс-секретарь ведомства Ольга Ставская ответила:

„На июнь текущего года намечено заключение государственного контракта на строительно-монтажные работы. Как только контракт будет заключен, и начнутся работы, движение транспорта будет закрыто. Согласно проектно-сметной документации срок производства строительно-монтажных работ составляет 28 месяцев со дня заключения контракта".

На июнь текущего года намечено заключение государственного контракта на строительно-монтажные работы. Как только контракт будет заключен, и начнутся работы, движение транспорта будет закрыто.

Представитель Росгранстроя подчеркнула, что речь идет о планируемых сроках.

Стоит отметить, нет гарантии, что контракт будет заключен вовремя и с первой попытки. А после заключения контракта неизбежно потребуется переходный период для нескольких служб, которые работают на погранпункте: сотрудников нужно будет либо сокращать, либо переводить на работу в другие города. Кроме того, по межправительственному договору, который продолжает действовать, российские дипломаты должны сообщить о закрытии границы эстонским коллегам за два месяца.

Все эти обстоятельства указывают на то, что в случае успешного заключения контракта в июне, наиболее вероятный срок закрытия границы для автотранспорта — август 2023 года.

Какие пути останутся открытыми?

„На период строительства движение транспорта через МАПП Ивангород будет приостановлено. В настоящий момент с государственными контрольными органами (пограничная, таможенная службы, Россельхознадзор и Роспотребнадзор) прорабатывается вопрос сохранения движения пешеходов на период реконструкции", — сообщила пресс-секретарь Росгранстроя.

Старый автомобильный пункт пропуска в Ивангороде и построенный рядом несколько лет назад пешеходный пункт являются единым комплексом. Поэтому вариант, что автомобильный терминал закроют, а пешеходный продолжит работу, может оказаться невозможным по техническим причинам.

Второй, пешеходный мост через пограничную реку между Кренгольмским районом Нарвы и ивангородской Парусинкой с 28 ноября закрыт по инициативе эстонской стороны. В Росгранстрое сообщили, что не имеют информации, как долго это продлится, но пешеходный пункт пропуска на Парусинке в Ивангороде технически готов к работе.

Реконструкция в тумане

В декабре прошлого года губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на одном из совещаний обмолвился, что граница в Ивангороде будет закрыта на два года. Это стало неприятной неожиданностью и для жителей Нарвы, и для компаний по транспортным и пассажирским перевозкам, которые пострадают от прекращения движения.

Только через несколько дней после этого Росгранстрой официально сообщил, что границу закроют, но дату не назвал.

В декабре руководитель крупнейшей в Нарве транспортной компании Narva Auto Николай Бурдаков признался, что новость шокировала транспортников, и они не понимают, как будут работать.

С тех пор ясности не стало больше. „Нарвская газета" спросила на этой неделе автобусную компанию Lux Express, сохранятся ли летом автобусные рейсы в Санкт-Петербург.

„На данный момент у нас нет официальной информации о закрытии пограничного перехода. Lux Express запланировал летние рейсы в соответствии с текущим графиком работы", — ответил руководитель международного бизнеса автобусной компании Lux Express Райт Реммель.

В Департаменте полиции и погранохраны Эстонии также до сих пор не имеют точной информации. Подполковник полиции Юллар Кустала, пограничный представитель Эстонии на эстонско-российской границе сообщил:

„Согласно соглашению между правительствами Эстонии и Российской Федерации о деятельности пограничных агентов, каждая сторона будет заранее уведомлять, если у них запланированы ремонтные работы, затрагивающие пересечение границы. На практике так и было. На сегодняшний день никакого уведомления не поступало, и хотя российские официальные лица уже достаточно подробно говорили о возможном ремонте, мы не знаем, начнутся ли работы и когда. Что это будет и как это повлияет на пересечение границы, неизвестно".

Причины и последствия реконструкции

Автомобильный пункт пропуска через границу в Ивангороде был построен в 1993 году в рамках совместного российско-финского проекта, и сейчас его здания находятся в очень плохом техническом состоянии.

„Модернизация погранперехода позволит увеличить его пропускную способность на 25% по количеству транспорта (до 1860 транспортных средств в сутки) и на 60% по количеству граждан (1133 человека в сутки), а также обеспечить комфортные условия для туристов и грузоперевозчиков, пересекающих государственную границу", — сообщила пресс-секретарь Росгранстроя.

Стоит отметить, что речь идет об увеличении по сравнению с расчетной пропускной способностью. Практика показывает, что реальная пропускная способность может быть и гораздо выше (например, в периоды праздников), и гораздо ниже расчетной.