Гражданам РФ запретили покупать недвижимость в Литве, но оставили возможность получить гражданство

Сейм Литвы проголосовал за законопроект, вводящий ряд временных ограничений против граждан России и Беларуси. В ходе обсуждений список запретов существенно смягчили, а от запрета подавать заявку на приобретение литовского гражданства местный парламент и вовсе отказался, отмечает Delfi.lt.

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Введение временных ограничений поддержали 76 депутатов Сейма, 13 проголосовали "против", еще 34 человека воздержались. Закон будет действовать до начала мая 2024 года, однако у правительства Литвы будет возможность продлить его в случае необходимости.

В соответствии с принятым сегодня законопроектом, Литва ограничит выдачу виз и ВНЖ гражданам России, а также сохранит для них запрет на въезд в страну через внешнюю границу шенгенской зоны по туристическим визам (обладателям других типов документов предстоит дополнительная тщательная проверка). Эти меры подразумевают ряд исключений для тех, кто приезжает в Литву по гуманитарным причинам. Также подавать заявления на ВНЖ смогут россияне, у которых уже есть вид на жительство в Литве или другом государстве ЕС.

Россиян, а также подконтрольные им юридические лица также ограничили в праве приобретать в Литве недвижимость. Эта норма не распространяется на тех, кто имеет постоянный вид на жительство в стране или получил жилье в порядке наследования.

В первоначальном варианте законопроект также устанавливал схожие ограничения в отношении граждан Беларуси, однако от этих мер парламентарии решили отказаться. Ограничения по приему от белорусов заявлений на получение визы при этом продолжат действовать.

При утверждении финального текста закона смягчили и норму о полном запрете гражданам России и Беларуси подавать заявления на прием в гражданство Литвы. "В течение года будет действовать более строгий порядок, исключение составят депортированные, их потомство и граждане России, имеющие вид на жительство в Литве, которые могут получить литовское гражданство путем натурализации", — пишет LRT. Уже поданные заявления будут рассмотрены в прежнем порядке.

Спикер литовского Сейма Виктория Чмилите-Нильсен приветствовала принятую сегодня версию законопроекта. "Мы действительно получили очень много писем от людей, много беспокойства, в том числе, скажем так, от потомков ссыльных, которые тоже чувствуют, что оказались в такой неопределенной ситуации. […] Не осталось никаких избыточных ограничений для тех граждан России и Беларуси, которые давно проживают в Литве и всячески проверены", — подчеркнула она.

С руководителем парламента согласны не все ее коллеги. Некоторые, в частности, выражали недоразумение по поводу несоразмерности ограничений для граждан России и Беларуси. "Лучше не говорить об этом законе, потому что этот закон наверняка оставит неизгладимую горечь в умах тех граждан, которые прожили в Литве много лет. Они будут чувствовать себя гражданами второго сорта, будь то граждане Беларуси или граждане России, которые живут здесь уже много лет, потому что их всех поставили на один уровень с теми агрессорами, которые сейчас ведут войну против Украины", — отметил Альгирдас Сисас из оппозиционной Социал-демократической партии.