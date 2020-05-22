Гражданин Франции прилетел к возлюбленной в Литву и застрял в терминале аэропорта

Гражданин Франции, который до марта жил в Литве, а потом ненадолго вернулся на родину, прилетел к возлюбленной обратно в Литву и застрял в терминале аэропорта. Мужчину на территорию страны не впускают, пишет ru.delfi.lt.

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Мужчина не хочет, чтобы СМИ сообщали его имя и фамилию. С сентября он жил с невестой (гражданкой Литвы) в Клайпеде и уверяет, что Литва - его дом. В марте он ненадолго вернулся во Францию и застрял там из-за коронавируса. "Я ждал до прошлой недели, когда появилась информация, что правительство разрешает въезд людям из Литвы. Когда я приехал в аэропорт Шарля де Голля, меня предупредили, что иногда требуется доказывать, что ты живешь в конкретной стране. Я позвонил в посольство, чтобы узнать, могу ли приехать, меня направили с этим вопросом в посольство Литвы во Франции. Там сказали, "если вы живете в Литве, можете ехать, только надо это доказать". Тогда я решил лететь", – рассказал француз.

Однако в Вильнюсе мужчина столкнулся с проблемой - его не выпустили из терминала. "Около 21.30 часов мне сказали, что Литва не хочет впускать меня, поскольку у меня нет необходимых документов – вида на жительство в Литве", – сказал француз. Он даже не думал, что в шенгенской зоне такое разрешение нужно. Мужчина сказал, что у него есть договор об аренде жилья, как доказательство того, что он живет в Литве. Мужчине объяснили, что ему придется вернуться назад. Однако он не хочет во Францию, он считает своим домом Литву и соскучился по возлюбленной. "Очень трудно, когда тебя не пускают к себе. Я ведь намерен соблюдать действующие в Литве законы", – сказал он.

По данным Службы охраны госграницы, мужчину не могут впустить, поскольку у него нет литовского гражданства и членов семьи - граждан Литвы. Если бы он был женат, то получил бы разрешение на въезд. "Мужчина прилетел в среду. Поскольку самолеты во Франкфурт летают по понедельникам, средам и пятницам, сегодня ему придется покинуть страну. Его не могут впустить, поскольку иностранцев в Литву не впускают, если они не попадают в группу исключений. В этом случае исключения быть не может – он не является членом семьи граждан Литвы, у него нет вида на жительство. Он попал в неприятную ситуацию, не разузнал, что к чему, поэтому ему придется вернуться. Пограничники заботятся о нем. Ему передали еду, которую привезли знакомые, мы даем ему чай, кофе. Ему дали теплое одеяло. Тут ничего не изменишь, придется вернуться назад", – сказал представитель СОГГ Гедрюс Мишутис.

По действующему закону, иностранным гражданам запрещено приезжать в Литву. С 15 мая в страну свободно могут попасть лишь граждане Латвии и Эстонии. Им не надо проводить 14 дней в самоизоляции. Другие иностранцы, чтобы попасть сюда должны быть членами семьи граждан Литвы, приезжать по работе или соответствовать другим исключениям.