Гражданин России пытался подкупить пограничника, чтобы его пропустили в Латвию без очереди

Прокуратура Лудзенского района в ускоренном процессуальном порядке, в течение 48 часов после задержания подозреваемого, передала в суд уголовное дело о взятке, которую некий гражданин России пытался передать инспектору на границы.

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28 сентября на КПП Терехово обвиняемый дал инспектору свой паспорт гражданина Российской Федерации, в который была вложена купюра достоинством 1000 российских рублей (10,89 евро). Он хотел, чтобы инспектор разрешил ему объехать очередь грузовых машин.

Мужчина обвиняется по части первой статьи 323 Уголовного закона. С ним заключена договоренность о признании вины и штрафе. Дело передано в Резекненский суд, в качестве штрафа обвиняемому придется заплатить сумму в размере 10 минимальных зарплат.