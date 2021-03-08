Греческий остров, где нет коронавируса и привиты все жители

На Кастелоризоне нет коронавируса. Все 500 жителей этого небольшого греческого острова уже вакцинированы, а каждый, кто сюда прибывает, должен пройти экспресс-тест. Местные жители осторожны, но все живут не в таком напряжении, как в других уголках Европы, сообщает euronews.com.

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Мария Лазараки сделала прививку одной из первых. Ресторан ее семьи по-прежнему закрыт, но 90-летняя женщина с удовольствием готовит для своих внуков.

"Мы были вакцинированы. Мы получили первую дозу, а через 15 дней - вторую. Привито все население, от 20 до 94 лет. Конечно, я стара и прожила свою жизнь, но, к счастью, вирус не дошел до нашего острова. До пандемии у нас было много туристов. Надеюсь, они вернутся", - рассказывает она.

С марта прошлого года на острове был выявлен только один случай заражения коронавирусом. Носителя быстро изолировали, и вирус не распространился.

Однако пандемия отразилась и на Кастелоризоне. Рыбак Михалис Матсос понес значительные финансовые потери. Он не скрывает своего разочарования, но надеется, что в ближайшие месяцы ситуация улучшится.

"Туристы больше не приезжают, мы одни. Рыбу невозможно продать. Все, что я ловлю, ничего не стоит. Надеемся, что летом люди будут приезжать. Это они покупают большую часть моей рыбы. Всё взаимосвязано, деньги должны двигаться", - говорит он.

Местные жители предпочитают не носить защитные маски. Муниципальные власти требуют от всех соблюдать меры безопасности и наняли дезинфекционную бригаду. Что касается летнего периода, то Кастелоризон поддерживает предложение о выдаче свидетельства о вакцинации. "Вакцинация помогла нам психологически, мы чувствуем себя намного лучше. Раньше нам было тревожно, мы чувствовали страх и неуверенность, хоть у нас практически и не было случаев заражения Covid-19. Думаю, все наладится. Мы поддерживаем свидетельства о вакцинации. Многие наши жители уже их получили. В таких небольших местах, как Кастелоризон, важно знать, что приезжающий турист прошел вакцинацию", - указывает заместитель мэра Кастелоризона Стратос Амигдалос.