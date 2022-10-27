Греция призывает Германию выплатить репарации за нанесенный в годы Второй мировой войны ущерб

Греция настаивает на выплате репараций за ущерб, нанесенный стране нацистской Германией в годы Второй мировой войны. Этот вопрос по-прежнему не урегулирован, заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Афинах в четверг, 27 октября.

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"Однако это не омрачает наши отношения", — подчеркнул Мицотакис.

По оценкам министерства финансов Греции, Банка Греции и профильной парламентской комиссии, речь идет о компенсациях в размере от 269 до 332 миллиардов евро. Требования касаются прежде всего кредита, который оккупационные власти в 1942 году вынудили Национальный банк Греции предоставить нацистской Германии.

Афины неоднократно указывали на необходимость поставить точку в вопросе репараций для Греции. Берлин на протяжении нескольких лет отвергает подобные требования греческой стороны.

"С юридической и политической точек зрения вопрос о репарациях закрыт", — заявил канцлер Германии изданию Te Nea в преддверии визита. "Я благодарен за то, что в сегодняшней Европе греки и немцы объединены дружбой и партнерством", — добавил Шольц.

Требования Польши к Германии о репарациях

Греция не является единственной страной ЕС, требующей от Германии репараций за ущерб в годы Второй мировой войны. Так, в начале октября министерство иностранных дел Польши направило в Берлин ноту о выплате компенсаций. Глава польского МИДа Збигнев Рау публично не называл конкретную сумму. В то же время в начале сентября глава правящей в Польше партии "Закон и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский оценил размер репараций в 1,3 триллиона евро.

Представитель германского МИДа в ответ на это заявил, что ФРГ не видит оснований для удовлетворения требований польской стороны. Он повторил аргумент, на который Берлин неоднократно ссылался: Польша отказалась от дальнейших репараций еще в 1953 году и в последующем не раз подтверждала это в международных договорах.