Греция в огне: выжжено уже более 100 тысяч гектаров территорий

С начала года при лесных пожарах в Греции выжжено 114,3 тысячи гектаров, более половины пришлись на остров Эвбея. Премьер Мицотакис связал высокие температуры и пожары с изменением климата.

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В Греции от сильных лесных пожаров с 29 июля до четверга, 12 августа, было выжжено 100,8 тысячи гектаров. Это следует из данных Европейской информационной системы лесных пожаров EFFIS. С 2008 по 2020 годы за аналогичный период пламя уничтожало ежегодно около 2750 гектаров, указывает агентство AFP.

А с начала года пожары затронули 114 300 гектаров, более половины из которых пришлись на остров Эвбея. Сейчас на втором по величине греческом острове распространению огня противостоят более 800 человек. Еще 680 пожарных, в том числе из-за границы, тушат возгорания на полуострове Пелопоннес.

В результате пожаров в стране минимум три человека погибли, сотни потеряли свои дома. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис вновь связал продолжительный период высоких температур и пожары с изменением климата. Речь не идет о "греческом феномене", заявил глава правительства, имея в виду аналогичную ситуацию в ряде других южноевропейских государств.

Сотни очагов возгораний в Италии

Так, в Италии пожарные ведут борьбу с 528 очагами возгораний, сообщило управление по чрезвычайном ситуациям. 230 их них расположены на Сицилии, 100 в области Калабрия на юге материковой части республики. По сведениям итальянских СМИ, в результате лесных пожаров в стране погибли 4 человека.

Днем ранее на Сицилии был зафиксирован европейский температурный рекорд в 48,8 градуса по Цельсию. Горячий воздух в Европу принес антициклон "Люцифер".

Рекордная жара ожидается в ближайшие дни и на Иберийском полуострове. Метеорологические службы Испании и Португалии уже объявили высший уровень пожарной угрозы.