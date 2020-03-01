Греция задержала 10 тысяч мигрантов на границе с Турцией

Около 10 тысяч мигрантов, пытавшихся попасть в Грецию, были остановлены на турецкой границе, объявили греческие власти.

Кроме того, минимум 500 человек за это же время прибыли на лодках на греческие острова Лесбос, Самос и Хиос, где лагеря беженцев остаются переполненными с 2015 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу заявил, что открывает границу перед сирийскими беженцами, желающими попасть в Европу.

"Что мы вчера сделали? Мы открыли границы (…) Наша страна не в состоянии справиться с новой волной беженцев", — сказал он.

Турция уже приняла на своей территории порядка 3,7 миллионов беженцев из Сирии, а также Афганистана и некоторых других стран. По условиям соглашения с ЕС от 2016 года, турецкие власти обещали не пускать их дальше в обмен на финансовую помощь в сумме 6 млрд евро.

Еще около 3,5 млн беженцев находятся в граничащей с Турцией сирийской провинции Идлиб, контролируемой силами, оппозиционными Башару Асаду.

С декабря прошлого года сирийские правительственные войска при поддержке Ирана и России развернули наступление на Идлиб, постепенно занимая один населенный пункт за другим. Если провинция перейдет под их контроль, число беженцев в Турции может удвоиться.

Решение Эрдогана последовало за гибелью 33 турецких военных в Идлибе от авиаудара, предположительно нанесенного сирийскими ВВС.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис созывает во второй половине дня в воскресенье заседание совета безопасности, чтобы обсудить ситуацию на границе.

Европейское агентство по охране границ Frontex объявило состояние тревоги на греческо-турецкой и болгарско-турецкой границах.

Что происходит в Греции?



По данным греческой полиции, часть скопившихся на турецкой стороне людей бросают в стражей порядка камни и металлические прутья.

Примерно 300 беженцев на семи лодках достигли острова Лесбос, 150 на четырех лодках — острова Самос, и 70-80 человек на двух лодках — острова Хиос, сообщил представитель полиции агентству Рейтер.

Группы людей были замечены перебирающимися вброд через пограничную речку в районе греческого города Кастанис.

Часть беженцев блокирована в приграничной буферной зоне в греческой провинции Эврос.

"Они [власти Турции] не только не останавливают, а даже содействуют им", — заявил греческому телевидению заместитель министра обороны страны Алкивиадис Стефанис.

Евросоюз пообещал Афинам и Софии помощь в защите общей границы единой Европы. На 5 марта в хорватской столице Загребе запланирована встреча министров иностранных дел государств ЕС, созываемая по просьбе Греции.