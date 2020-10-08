Greenpeace нашел погибших морских животных в Петропавловске-Камчатском
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Погибшие морские ежи, звезды и другие животные обнаружены на центральной набережной Петропавловска-Камчатского. Об этом российское отделение международной природоохранной организации Greenpeace сообщает в четверг, 8 октября. Кроме того, участники экспедиции Greenpeace продолжают находить мертвых морских животных на Халактырском пляже на берегу Авачинского залива Тихого океана.

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В конце сентября местные жители Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже, который находится в нескольких десятках километров от Петропавловска, а также о выброшенных на берег мертвых морских животных. Серферы жаловались на временное ухудшение зрения и появление раздражения на коже после заплывов. 3 октября Минприроды Камчатского края заявило о превышении уровня нефтепродуктов и фенолов на нескольких участках залива.

СК России возбудил уголовное дело по факту загрязнения вод на Камчатке

Следственный комитет (СК) России 7 октября возбудил уголовное дело по факту загрязнения вод на Камчатке и гибели морских животных. Следствие намерено проверить все возможные источники загрязнения акватории. Проведенные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному нефтесодержащему веществу, заявила представитель ведомства.

По сведениям научного сотрудника Тихоокеанского института географии Ивана Усатова, загрязнение уже привело к гибели в Авачинской бухте 95 процентов организмов, обитающих на дне.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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