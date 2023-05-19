Greenpeace признали нежелательной организацией в России

Генпрокуратура России объявила деятельность международной организации Greenpeace International нежелательной на территории страны.
В пресс-релизе ведомства сказано, что работа Greenpeace International "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", а также "сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ".
Би-би-си попросила Greenpeace о комментарии и ожидает ответа.
Экологи из Greenpeace International среди прочего "препятствуют осуществлению выгодных для России инфраструктурных и энергетических проектов", отмечают в прокуратуре, а с начала российского вторжения в Украину "занимаются антироссийской пропагандой, призывают к дальнейшей экономической изоляции" России и "ужесточению санкционных мер".
Российские власти за последний год сделали практически невозможной деятельность ряда экологических организаций.
В марте "иноагентом" был объявлен Всемирный фонд дикой природы (WWF) — крупнаямеждународная организация, которая многие годы сотрудничала в России с властями и госкомпаниями.
На Чукотке WWF в течение 15 лет занималась поддержкой "Медвежьих патрулей". Этот проект помогал местному населению безопасно взаимодействовать с белыми медведями, которые выходят к людям — в том числе из-за глобального потепления.
В апреле Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность норвежского экологического фонда "Беллона".
Ведомство решило, что деятельность фонда "направлена на подрыв российской экономики, дискредитацию проводимой органами власти внутренней и внешней политики, дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране и представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". В 2022 году организация закрыла все свои офисы в России после 30 лет работы в стране.
В начале января Русская служба Би-би-си подробно писала о том, с какими трудностями защитники природы сталкивались в военном 2022 году.