Грета Тунберг получила премию в размере 1 миллиона евро

Шведская эко-активистка Грета Тунберг получила премию от португальского фонда Гюльбенкяна. Размер вознаграждения составляет €1 млн. Об этом сообщает dpa.

Сообщается, что 17-летняя активистка получила приз за борьбу с изменением климата и экологическим кризисом.

Тунберг стала первой обладательницей этой награды. Шведка победила в голосовании жюри, опередив 136 претендентов из 43 стран.

Девушка опубликовала в Twitter видеообращение, в котором поделилась, как она планирует потратить полученные деньги.

"Это многое значит для меня. Я очень надеюсь, что это признание поможет мне принести больше добра этому миру", — сказала она.

I’m extremely honoured to receive the Gulbenkian Prize for Humanity. We’re in a climate emergency, and my foundation will as quickly as possible donate all the prize money of 1 million Euros to support … ->

1/3 pic.twitter.com/Eti6AJXSvj