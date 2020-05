17-летняя Грета Тунберг пожертвовала $ 100 000 на борьбу с COVID-19. Об этом сама экоактивистка сообщила на своей страничке в социальной сети Twitter.

Эти деньги Тунберг получила в качестве денежной премии Human Act Award 2020.

Экоактивистка также объявила о начале сбора средств на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

Ранее на прошлой неделе детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) просил выделить 92,4 миллиона долларов для помощи детям на Ближнем Востоке и Северной Африке на фоне борьбы с коронавирусом COVID-19.

Very honoured to receive Human Act Award. The prize money — USD 100’000 — will be donated to @unicef . Human Act will match this donation with an additional USD 100,000.

Today we’re launching a funding campaign to support UNICEF in the corona crisis. https://t.co/UuvPxsq9O6 pic.twitter.com/SsztkZIfbC