Грета Тунберг вернулась в школу после годичного перерыва

Шведская экоактивистка снова пошла в школу. Она прерывала учебу на год ради борьбы за защиту окружающей среды. За это время она пересекла Атлантику на паруснике и выступила в ООН.

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Грета Тунберг вернулась в школу. "Мой годичный перерыв в учебе закончился, и так здорово, наконец, вернуться в школу!", - написала 17-летняя шведская активистка в понедельник, 24 августа, в своем аккаунте в Twitter.

В последний год Тунберг не посещала школу, чтобы сконцентрироваться на своей деятельности в защиту климата. При этом она частично продолжала занятия на удаленке, отмечает агентство AFP. За последние 12 месяцев девушка посетила многие страны и, в частности, дважды пересекла Атлантический океан на парусной яхте, обращая внимание общественности на выбросы CO2 при перелетах. В сентябре 2019 года Грета Тунберг выступила на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, а в декабре - на климатической конференции ООН в Мадриде. На прошлой неделе Тунберг вместе с другими экоактивистами встретилась с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel).

Грета Тунберг начала протестовать в связи с проблемами экологии в августе 2018 года. Тогда 15-летняя школьница впервые вышла к шведскому парламенту с самодельным плакатом "Школьная забастовка за климат". В течение нескольких недель она приходила к парламенту вместо школы. Впоследствии Грета Тунберг стала основательницей молодежного экодвижения "Пятницы ради будущего" (Fridays for Future).