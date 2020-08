Грета Тунберг вернулась в школу после годичного перерыва

Шведская экоактивистка снова пошла в школу. Она прерывала учебу на год ради борьбы за защиту окружающей среды. За это время она пересекла Атлантику на паруснике и выступила в ООН.

Грета Тунберг вернулась в школу. "Мой годичный перерыв в учебе закончился, и так здорово, наконец, вернуться в школу!", - написала 17-летняя шведская активистка в понедельник, 24 августа, в своем аккаунте в Twitter.

В последний год Тунберг не посещала школу, чтобы сконцентрироваться на своей деятельности в защиту климата. При этом она частично продолжала занятия на удаленке, отмечает агентство AFP. За последние 12 месяцев девушка посетила многие страны и, в частности, дважды пересекла Атлантический океан на парусной яхте, обращая внимание общественности на выбросы CO2 при перелетах. В сентябре 2019 года Грета Тунберг выступила на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, а в декабре - на климатической конференции ООН в Мадриде. На прошлой неделе Тунберг вместе с другими экоактивистами встретилась с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel).

Грета Тунберг начала протестовать в связи с проблемами экологии в августе 2018 года. Тогда 15-летняя школьница впервые вышла к шведскому парламенту с самодельным плакатом "Школьная забастовка за климат". В течение нескольких недель она приходила к парламенту вместо школы. Впоследствии Грета Тунберг стала основательницей молодежного экодвижения "Пятницы ради будущего" (Fridays for Future).

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI