Грибаускайте: Третья мировая война уже идет, собираем доказательства преступлений РФ

"Третья мировая война уже идет. Не мы ее начали, не мы обостряем ситуацию. Если мы будем отступать и позволим агрессору садиться нам на голову, он залезет и изменит весь порядок, последствия будут плохими, мы с ними не справимся. Особенно такие страны, как мы – маленькие", – предупредила экс-президент Литвы Даля Грибаускайте во время дискуссии в Институте международных отношений и политических наук ВУ.
Она отметила, что жители России при нынешних санкциях голодать не будут. "Наши санкции не заставят их передумать. Напротив, западные санкции объединяют людей против Запада. Поверьте, я ужинала с представителями Запада и в шутку сказала: им для выживания хватит картошки, огурцов и еще кое-чего. Этого хватит, они все равно будут бороться за него. Мы, избалованные представители Запада, думаем, что им не хватит каких-то там западных шампуней или еще чего-то, так этого не будет. Они выживут и выстоят перед любыми нашими санкциями", – цитирует Грибаускайте литовский ru.DELFI.lt.
Экс-президент Литвы вместе с бывшим министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом подписали инициативу бывшего премьера Великобритании о создании международного трибунала.
"Этот трибунал будет действовать по принципу Нюрнбергского, чтобы человека можно было судить заочно, пока нет возможности его задержать. Я думаю, что даже заочный приговор будет моральным осуждением, это важно", – сказала Грибаускайте. Она заверила, что процесс сбора доказательств идет.
По ее словам, надо должны определиться, что такое победа: "Для одних это только вытеснение. Для других – это оплата ущерба и нанесенного во время войны урона. Все в руках Запада. Есть много ресурсов, не только замороженные средства Банка России, но и имущество олигархов. Его уже пытаются продать. Думаю, что это будет крупная сумма, Запад с Украиной будут решать, как ее использовать".
На вопрос, что Запад должен делать, чтобы свергнуть правительство Путина, Грибаускайте ответила: "Меня такой вопрос возмущает, это выражение западной наивности. Мы сталкиваемся с совершенно иной цивилизацией. Его власть держится не на поддержке людей, а на "силовиках" и других финансовых структурах. Никогда при наличии такой пропаганды, такой тоталитарной системы, такого преследования, люди из страха не выйдут на улицы его свергать".
"Поэтому питать иллюзии, будто мы можем как-то влиять на мнение, как-то пропихнуть информацию через этот барьер, – неважно, какую, ей никто не будет верить. Мы мыслим на западный манер, а они - на восточный. Это совершенно иная цивилизация. Питать иллюзии, будто мы можем как-то воздействовать, а люди на улицах свергнут Путина, этого в истории никогда не было и не будет", – считает она.
"Наши санкции не заставят их передумать. Напротив, западные санкции объединяют людей против Запада. Поверьте, я ужинала с представителями Запада и в шутку сказала: им для выживания хватит картошки, огурцов и еще кое-чего. Этого хватит, они все равно будут бороться за него. Мы, избалованные представители Запада, думаем, что им не хватит каких-то там западных шампуней или еще чего-то, так этого не будет. Они выживут и выстоят перед любыми нашими санкциями", – продолжила бывшая президент.
"Надо осмелиться на конфронтацию и принять вызов, который бросила Россия. Эти попытки Запада отступать, чтобы якобы избежать Третьей мировой войны, – так эта Третья мировая война уже идет. Она европейская. Это война не только с Украиной. Она против всего демократического мира, против установившейся после Второй мировой войны архитектуры безопасности, она уже идет. Не мы ее начали, не мы обостряем ситуацию. Если мы будем отступать и позволим агрессору садиться нам на голову, он залезет и изменит весь порядок, последствия будут плохими, мы с ними не справимся. Особенно такие страны, как мы – маленькие.
Европа слишком мала для конвенциональной войны, в плане защиты – надо останавливать войну там, где она началась, и как можно скорее, всеми силами. Наше бездействие означает расширение войны. Чем больше географически мы будем отдаляться от конфликта, тем скорее он приблизится к нам", – предупредила Грибаускайте.
"Я была президентом и разбираюсь в военных моментах, я была командующей армией, я знаю, что говорю. Это не эмоции, когда я говорила, что для победы, надо остановить на поле боя. И не на территории Литвы, она слишком мала. Знаете, есть такой пример, почему надо покупать автомобиль побольше, особенно спереди, чтобы было пространство для давления в момент ДТП. И это прямая аналогия для страны, которая в поперечнике составляет 300 км", – подытожила она.