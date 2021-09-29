Григорию Явлинскому сделана операция на сердце

Основатель российской либеральной партии "Яблоко", председатель ее федерального политкомитета Григорий Явлинский сообщил, что ему сделали операцию на сердце.

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"Вчера мне сделали операцию (абляцию сердца) в одной из московских больниц. Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально и уже могу работать. Некоторое время (надеюсь, не долго!) буду оставаться в больнице под присмотром врачей", — написал 69-летний Явлинский в своем Telegram-канале в среду, 29 сентября.

Ранее его соратник Сергей Митрохин подтвердил "Интерфаксу", что у Явлинского возникли некоторые проблемы со здоровьем, он обратился к лечащему врачу, но его состояние не тяжелое.

В пресс-службе "Яблока" 28 сентября сообщили, что Григорий Явлинский находится в одной из московских больниц из-за проблем с сердцем и чувствует себя удовлетворительно.