ГРУ курировало медиапроект о "непричастности" РФ к крушению MH17

Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ) координировало медиапроект Bonanza Media, продвигающий версии о непричастности Москвы к авиакатастрофе на востоке Украины. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 12 ноября, совместном расследовании интернет-издания The Insider и группы Bellingcat.

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Как утверждается в документе, полковник ГРУ Сергей Чебанов фактически направлял деятельность Bonanza Media - проекта, созданного бывшей сотрудницей телеканала RT Яной Ерлашовой и голландским блогером Максом ван дер Верффом в начале 2019 года. Результатом стали несколько фильмов, содержащих всевозможные конспирологические версии о трагедии рейса MH17. При этом, отмечается в расследовании, Ерлашова согласовывала с куратором ряд материалов, опубликованных под маркой Bonanza Media.

В феврале 2020 года незадолго до начала судебного процесса по делу MH17 - Bonanza опубликовала серию "утечек" из внутренних документов Объединенной следственной группы (JIT) со взломанных хакерами серверов. "Как это до этого было, например, и со взломанными кремлевскими хакерами серверами Международного олимпийского комитета, и с серверами Демпартии США, кремлевские СМИ и чиновники старались использовать вырванные из контекста цитаты для "разоблачительных" публикаций", - отмечается в расследовании.

Трагедия рейса MH17



Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.

Проводившая расследование Объединенная следственная группа пришла к выводу, что лайнер был сбит из установки "Бук", которую доставили сепаратистам из России. Обвинения предъявлены трем россиянам и одному украинцу. Суд по делу о крушении начался в Нидерландах в марте 2020 года.