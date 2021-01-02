Группа сенаторов анонсировала выступление против итогов выборов в США
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

11 сенаторов от Республиканской партии США заявили, что выступят против утверждения итогов президентских выборов, прошедших 3 ноября. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на пресс-релиз республиканцев.

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Группа сенаторов во главе с Тедом Крузом из Техаса сообщили, что проголосуют против утверждения решения коллегии выборщиков, большинство из которых отдали голоса за демократа Джо Байдена. Они отметили, что будут возражать против этого, пока власти не проведут срочную десятидневную проверку итогов голосования в спорных штатах, передает РБК.

При этом сенаторы не конкретизировали, будут ли они голосовать против утверждения итогов выборов в конкретных штатах или же против решения коллегии выборщиков в целом.

Кроме Круза оспорить утверждение итогов выборов намерены Рон Джонсон (Висконсин), Джеймс Ланкфорд (Оклахома), Стив Дейнс (Монтана), Джон Кеннеди (Луизиана), Марша Блэкберн (Теннесси) и Майк Браун (Индиана), Синтия Ламмис (Вайоминг), Роджер Маршалл (Канзас), Билл Хагерти (Теннеси) и Томми Тубервилль (Алабама).

Ранее 1 января американские СМИ сообщили, что 140 членов палаты представителей от Республиканской партии 6 января намерены оспорить решение коллегии выборщиков, в соответствии с которым избранным президентом признается Байден. Скорее всего, это не повлияет на итоги выборов, но может на несколько часов отсрочить утверждение демократа на посту главы государства.

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