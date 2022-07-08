Груз 200: что известно о потерях российской России в Украине к началу июля

Би-би-си на основании открытых источников удалось установить имена более 4500 российских военных, погибших на войне в Украине. Каждый пятый погибший, о котором сообщают, служил в ВДВ. Еще 17% — это офицеры. По мнению экспертов, потеря таких специалистов может повлиять на эффективность российских подразделений, ведущих бои на территории Украины.

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Русская служба Би-би-си ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "СМИ-иноагентом") и командой волонтеров. На 8 июля нам удалось подтвердить информацию о 4515 погибших солдатах и офицерах.

Далеко не о всех погибших сообщают публично. Каждую неделю на кладбищах в разных городах России мы обнаруживаем новые свидетельства похорон российских военных, о которых не сообщают местные власти.

На основании этих наблюдений мы можем предположить, что список подтвержденных потерь, который ведет Би-би-си, может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России.

Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Но накопленная информация позволяет понимать и анализировать то, что происходит с российской армией во время войны.

Гибнущие офицеры

Из 4515 российских военных, погибших в Украине, 205 — это старшие офицеры (генералы, полковники, подполковники, майоры). Суммарно 773 человек — то есть 17% установленных погибших — это офицеры.

Доля офицеров от общего числа установленных погибших принципиально не меняется уже пятый месяц войны. В марте и апреле она составляла 20%, начиная с июня — 17%.

По мнению британской разведки, столь высокие потери среди российских командиров вызваны с тем, что им "приходилось руководить тактическими действиями самого низкого уровня, так как в российской армии не хватает высококвалифицированных и наделенных полномочиями сержантов, которые выполняют эту роль в западных армиях".

Гибель офицеров осложняет и так непростую ситуацию, в которой находится российская армия в Украине. По мнению британской разведки, новые батальонные тактические группы, которые Россия создала из оставшихся подразделений для продолжения наступления в Донбассе, будут менее эффективны из-за нехватки грамотных командиров.

Например, только по подтвержденным данным за последние две недели, Россия потеряла 84 офицера, включая, например, заместителя командира 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ, командира разведывательной роты из Волгограда, начальника пункта управления гвардейской ракетной бригады из Черняховска, офицера спецназа ГРУ и других опытных командиров.

Среди погибших офицеров также выделяются боевые пилоты — это штучные специалисты и элита любой армии. Подготовка одного летчика-снайпера может занять от 15 до 17 лет и стоит 12-14 миллионов долларов.

За четыре с лишним месяца войны Россия потеряла по меньшей мере 49 военных летчиков (включая штурманов и бортмехаников). Из них 80% — это потери экипажей боевых самолетов.

Добровольцы на передовой

Самой быстрорастущей категорией потерь остаются те, кого российские СМИ и официальные лица называют добровольцами. Мы подробно рассказывали о том, как вербуют и готовят этих людей. Чаще всего это мужчины старше 40 лет из регионов с невысокой средней зарплатой.

На конец июня Би-би-си известны имена по меньшей мере 267 таких россиян. Каждую неделю появляются сообщения о гибели еще 30-40 добровольцев. Так часто не сообщают о гибели ни одной другой категории военнослужащих.

Возможно, это связано с тем, что перед отправкой на фронт добровольцы проходят лишь от трех до семи дней подготовки.

Именно отряды добровольцев вместе с бойцами так называемой "ЧВК Вагнера" сейчас являются главными штурмовыми силами России на фронте, отмечают два источника Би-би-си, находящиеся на переднем крае боев с российской стороны.

Главная особенность подразделений добровольцев — возраст участников.

Более 40% погибших добровольцев — это люди старше 45 лет (половина из них — это люди старше 50 лет). Это существенно отличается от динамики потерь среди остальных категорий российских военных — там 47% установленных потерь приходится на людей в возрасте от 18 до 26 лет.

Новые имена с кладбищ

СМИ и региональные власти называют далеко не всех погибших, даже если "груз 200" уже был доставлен в регион, а тело погибшего захоронено. Чтобы понять, какое количество погибших не попадает в статистику, Би-би-си продолжает изучать, что происходит на кладбищах в различных городах России.

В некоторых городах под захоронение погибших в Украине выделены целые аллеи. К 7 июля Би-би-си ознакомилась с ситуацией на 33 кладбищах в различных населенных пунктах России от Калининграда до Хабаровска.

Только за последние две недели нам удалось установить могилы 20 погибших военнослужащих, чьи имена не назывались публично. Они похоронены на кладбищах Красноярска, Томска, Майкопа и других российских городов.

В целом могилы солдат, о гибели которых не сообщалось публично, находятся практически на каждом изученном нами кладбище. Их доля обычно варьируется от 30 до 100%.

По оценке разведки Великобритании, к середине июня Россия потеряла в Украине около 20 тысяч человек. По данным Генштаба Украины, число погибших российских военных перевалило за 36 тысяч.

Опрошенные Би-би-си военные эксперты отмечают, что в первый месяц войны Россия относительно медленно проводила общевойсковые операции, и подразделения ВДВ на передовой оставались без поддержки регулярных войск и авиации.

Еще 20% подтвержденных потерь — это военнослужащие мотострелковых подразделений. Эксперты отмечают, что это может быть связано с характером боевых действий, которые сейчас ведет российская армия. Военные втянуты в затяжные бои на территории Донецкой и Луганской областей, где у Украины есть развитая система укрепрайонов.

В таких сражениях важно наличие хорошо обученных отрядов пехоты. В России не так много мотострелковых подразделений с высоким уровнем боевой и тактической подготовки, поэтому вместо них для решения задач пехоты часто используются отряды ВДВ.

Столь высокий уровень потерь среди десантников и мотострелков также может быть связан с проблемами в обеспечении солдат аптечками с современными средствами первой помощи и плохо налаженной системой эвакуации раненых с линии фронта.

В списке потерь, которые нам удалось подтвердить, — 162 сотрудника Росгвардии, включая бойцов элитных отрядов "Витязь", "Росич" и "Тайфун". Среди погибших есть по меньшей мере 111 бойцов спецназа ГРУ и три офицера спецназа ФСБ "Альфа". Все эти подразделения считаются одними из лучших в России.

Гробы в соседние страны

"Груз 200" с российскими военными, погибшими в Украине, продолжают доставлять не только в регионы России, но и в страны бывшего СССР.

Известно о по меньшей мере восьми уроженцах Кыргызстана, погибших, воюя в составе российской армии в Украине. Один из них — 49-летний Курбанбаев Аманбек. В Кыргызстане он дослужился до звания майора милиции, вышел в отставку и переехал в Россию. По словам брата, отставной офицер "отправился в Украину по собственному желанию на контрактной основе". В конце мая Курбанбаев был ранен и 5 июня скончался.

Также известно, что в составе российской армии и Росгвардии в Украине погибли по меньшей мере 10 уроженцев Таджикистана, три уроженца Молдовы и четыре жителя отколовшейся от Грузии Южной Осетии (всего известно о 12 погибших уроженцах Южной Осетии, но в каком статусе воевали восемь погибших, нам пока выяснить не удалось).

Для некоторых мигрантов из постсоветских стран российская армия может быть привлекательным работодателем, отмечала в интервью Би-би-си правозащитница Светлана Ганнушкина.

По ее словам, служба в армии может быть интересна низкоквалифицированным работникам, людям без образования или тем, кто попал под влияние российской пропаганды.

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.

Би-би-си и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину.

Мы не учитываем сообщения СМИ о десятках, а иногда и сотнях погибших, если в них нет конкретной информации об именах и фамилиях. Мы также не учитываем сообщения о гибели россиян, которые служили в составе армий самопровозглашенных республик Донбасса до 24 февраля, и потери так называемой ЧВК Вагнера.

Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, свяжитесь с нами по ссылке.